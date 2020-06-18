Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; bugün 48 bin 412 test yapıldı, 1304 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 1382 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 822 bin 316, vaka sayısı 184 bin 31, vefat sayısı 4 bin 882 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 755, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 311, toplam iyileşen hasta sayısı ise 156 bin 22 oldu.

"Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İyileşen hasta sayımız bugün tekrar yeni vaka sayısını geçti. Birimizin ihmali hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim." ifadesini kullandı.

"Tüm senaryolara yönelik tedbirleri alıyoruz"

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile ilgili alınan tedbirlere ve hastanede tedavisi süren öğrencilerin sınava girmesine dair tepkilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hastanede tedavisi süren öğrencilerin sınava girmesinin yeni bir şey olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu yeni bir şey değil. 'Karantinadaki çocuğum, sınava girmek istiyor.' Bu yasal bir hak. Sanki biz bütün hastaları zorla sınava alıyormuşuz gibi bir şey var. Bu durumda olanların sayısı çok çok az. Az sayıda da olsa biz ayrı binada tedbiri almak zorundayız. Benim vatandaşımın bir talebi varsa Milli Eğitim Bakanlığı hukuka uygun olarak, hekimlerin tavsiyesine uygun olarak talebin gereğini yapmak zorundadır. Bunun tedbirlerini aldık, ayrı binaları oluşturduk, hiç merak etmesinler."

İsteyen öğrencinin sınav sırasında maskesini çıkarabileceğini ifade eden Selçuk, diğer bazı tedbirleri de şöyle sıraladı:

"Okul sayısını 13 bin küsurdan, 18 bin küsurlara çıkarttık çünkü ortam rahat olsun istiyoruz. Bina sayısını arttırdık. Hiçbir zaman rehber öğretmen görevli olmazdı. 18 bin arkadaşımızı velilere destek olmaları için görevlendirdik. 148 bin civarındaki görevliyi çocuklarımıza birebir ilgilensin diye 353 bine çıkarttık. Bunun ötesinde çok fazla tedbirimiz var. Tüm senaryolara yönelik tedbirleri alıyoruz. Velilerin kaygısını aşan bir kaygıya sahip olmak zorundayız. Yığılma olsun istemiyoruz. Velilerimizin okul bahçesine alınmasını istemedik. O karmaşanın bir kaosa yol açmasını istemiyoruz. Okula gelen velilerimizin de bahçede bir yığılmaya neden olmasını istemiyoruz. Bakanlığımızın yürüttüğü bir süreç ama velilerimizin ve öğrencileri bize desteği lazım."

"Çocuklarımız yalnızca sınavlarına odaklansın"

Bakan Selçuk, 81 ilin milli eğitim müdürü ile video konferans yöntemiyle bir araya gelerek, LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik hazırlıkları değerlendirdi.

Çocuklar ve tüm toplumun sağlığı için her türlü tedbiri aldıklarını ve bunları cumartesi günü titizlikle hayata geçireceklerini belirten Selçuk, "Bu yıl her seneki sınavların ötesinde çok daha özel bir takip gerektiriyor. Önceliğimiz öğrencilerimizin, öğretmenlerimiz ve velilerimizin sağlığıdır. Rahat olsunlar, çocuklarımız yalnızca sınavlarına odaklansın. Onlardan tek ricamız sağlımız için belirlediğimiz kurallara hassasiyetle uymalarıdır." ifadelerini kullandı.

"LGS ve YKS tedbirleri" genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, 20 Haziran'da düzenlenecek LGS kapsamındaki merkezi sınavlar ile 27-28 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla "LGS ve YKS Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, LGS'nin yapılacağı 20 Haziran günü 09.00-15.00 saatlerinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00, 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında istisnalar hariç 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sınava gireceklerden toplu taşıma kullananların bir yakını, özel araçla gelinmesi halinde sürücüyle adayın bir yakını kısıtlamaya tabi olmayacak.

Adaylar, yakınları ve görevlilerin toplu ulaşımında aksama olmaması için belediyeler gerekli tedbirleri alacak, ihtiyaca göre sefer sayısı artırılacak.

İcra katibinin COVID-19 testi pozitif çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ankara Adliyesinin Söğütözü ek binasındaki 16. İcra Müdürlüğünde icra katibi olarak görev yapan bir personelin COVID-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Katibin görevli olduğu İcra Müdürlüğünde yapılan kapsamlı filyasyon çalışması doğrultusunda diğer personele uygulanan testlerin negatif çıktığı ancak 16. İcra Müdürlüğünde görevli tüm personele tedbiren idari izin verildiği kaydedildi.

Başkentte maske denetimi

Koronavirüs Bilim Kurulunun önerisiyle Ankara Valiliğince açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılınmasının ardından kent genelinde yetkili birimlerce denetimler yapıldı.

Polis ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçileri, kent genelindeki cadde, sokak, açık alanlar ile toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılındığını vatandaşlara hatırlatarak uyarılar yaptı. Karara aykırı davranan vatandaşlar hakkında ise ilgili mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulandı.