Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonunun başarıyla devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda komandolar, terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ediyor.