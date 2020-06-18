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Haftanin'deki PKK sığınak ve mağaraları imha ediliyor
Pençe-Kaplan Operasyonunda, komandolar, terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralarını imha ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonunun başarıyla devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda komandolar, terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ediyor.
Etiketler: Pençe-Kaplan Operasyonu komando haftaninSon Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 00:02
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