AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, “Vekilimiz ve ailesini hedef alan ahlak dışı imalarla dolu yazıyı kınıyoruz" ifadesini kullandı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, kendisi ve eşi hakkında bir gazetede yer alan iddialara Meclis kürsüsünden yanıt verdi.

Ayvazoğlu, "Kendisine 'gazeteci' unvanını layık görüp bir kadının ahlaki değerlerine saygı duymayı layık görmeyen, iftira ve itibar zedelemeyi kendisine hak görenlerin sözleri mesleki, ahlaki ilkelerini de yerle bir etmekle eş değerdir." dedi.

Konuyu yargıya taşıyacağını belirten Ayvazoğlu, "Hiçbir dayanağı olmayan bu iftiraların dünyevi hesabını, yargı karşısında takip edeceğimin ve gerekli hukuki girişimleri yaptığımın bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.

"Ahlak dışı imalarla dolu yazıyı kınıyoruz"

İddialara AK Parti'den de tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, söz konusu yazıyı eleştirdi.

Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Trabzon Milletvekilimiz Ayvazoğlu ve ailesini hedef alan, ahlak dışı imalarla dolu yazıyı kınıyoruz. Söz konusu olan, siyasi veya idari tasarruflarla ilgili bir eleştiri değil, kadına dönük şiddet ve iftiradır. Defalarca söyledik, aile meselesi her türlü siyasi tartışmanın dışında tutulmalıdır. Maalesef siyasi alanda ya da eleştiri çizgisinde durma yetenekleri olmayanlar, aile kavramlarına saygısızca şiddet uygulamaktadır. Söz konusu olan, bir siyasi tartışma ya da gazetecilik faaliyeti olarak eleştiri değildir. Ahlak dışı imalarla dolu, kuvvetle kınanması gereken ve bir kadının saygınlığını hedef alan bir şiddettir. Bu iftira ve şiddet girişimini mahkum ediyoruz."

"İftiranın ve şiddetin sözcülüğünü yapmak, ahlaksızlığın paydaşı olmaktır"

Çelik, bu iftiraya destek veren siyasilerin, kendileri için bir utanç üretmiş olacağına işaret ederek, "Kadınlara dönük iftira ve şiddete karşı durmak, ilke meselesidir. İftiranın ve şiddetin sözcülüğünü yapmak, ahlaksızlığın paydaşı olmaktır." ifadelerini kullandı.