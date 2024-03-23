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Gündem
AA 23.03.2024 15:28

Ankara'da tefecilik çetesine operasyon: 12 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Feyyaz Küçükkaraca'nın yaptığı suç grubuna yönelik Ankara'da düzenlenen Mahzen-18 operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 12'sinin tutuklandığını duyurdu.

Ankara'da tefecilik çetesine operasyon: 12 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, elebaşılığını Feyyaz Küçükkaraca'nın yaptığı tefecilik suçunu işleyen suç grubuna yönelik Ankara'da Mahzen-18 operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Küçükkaraca'nın da arasında olduğu 44 şüphelinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, şüphelilerden 12'si hakkında tutuklama, 12'si hakkında adli kontrol, biri hakkında ise ev hapsi kararı verildiğini açıkladı.

Yerlikaya, organize suç örgütleri ve çetelerinde olduğu gibi halkın huzurunu kaçıran tefecileri de adalete teslim etmeye kararlı olduklarına vurgu yaparak, "Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek." ifadesini kullandı.

Operasyonun detayları

Şüphelilerin, paraya ihtiyacı olan mağdurları icra müdürlükleri, kıraathaneler, emeklilerin bulunduğu diğer ortamlar veya aracı şahısların yönlendirmesiyle bularak faizle para verildiğinin tespit edildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, şüphelilerin, bunun karşılığında fatura, senet, muvafakatname imzalattığı ve buna istinaden icra takibi başlattığını belirtti.

Örgüt üyelerinin, borcunu ödeyemeyen vatandaşları, örgüt içerisindeki diğer tefecilere yönlendirerek aldıkları parayla kendi borcunu kapattırdığı, bu silsileyle borcun katbekat artırılarak mağdurların çıkmaza sürüklendiğini bildiren Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı mağdurlara, bir örgüt üyesinin sahip olduğu firma üzerinden fatura kestirdikleri ve ticaret süsü vererek suçu örtmeye çalıştıkları, örgüt üyelerinin polis takibine yakalanmamak için akrabaları veya tanıdığı şahıslar üzerinden icra başlatarak, dosyalarını birbirlerine ya da bir başkasına temlik (alacağın başka birine devredilmesi) diye tabir edilen yöntemle devrettirdiği ve kendilerine ulaşılmasını zorlaştırarak izlerini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi."

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Ali Yerlikaya Ankara İçişleri Bakanlığı
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