Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortada bir 'matruşka ittifakı' var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Başkent Millet Bahçesi'ndeki "Büyük Ankara Mitingi"nde halka seslendi.

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Sözlerimin hemen başında dün Moskova'daki bir konser salonuna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla ülkem ve milletim adına Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz. Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Terör kimden gelirse gelsin, faili kim olursa olsun kabul edilemez. Terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak Rus halkının acısını milletçe devletçe paylaşıyoruz. İnsanlığın ortak düşmanı olan teröre karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Moskova'daki bir konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz, saldırıyı şiddetle kınıyoruz. pic.twitter.com/U6gBNRDNKA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 23, 2024

Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Rabbimden bizleri Ramazan'a ulaştırdığı gibi bayrama da ulaştırmasını niyaz ediyorum. Selçuklu'nun paylaşılamayan şehri, Osmanlı'nın emaneti, cumhuriyetin başkenti Ankara maşallah bugün bir başka güzel. Sordum Ankara mitingimizde katılım ne kadar? Ne dediler, 200 bin maşallah. Demek ki, 31 Mart'ta bu katılım Ankara'da her şeyi değiştirecek. Buna hazır mıyız? Buna var mıyız? Öncelikle Ankara'ya ve Ankaralı'lara 14-28 mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na verdikleri samimi destek için teşekkür ediyorum. Milletvekilliğinde yüzde 47, cumhurbaşkanlığında yüzde 49'luk oy oranlarıyla milli irade bayrağını başkentin burcuna bir kez daha diktiniz. Esasen bizim Ankara ile aramızdaki gönül bağına baktığınızda bu oranların çok daha ilerisinde olduğunu görüyoruz. İnşallah 31 Mart'ta Ankara ile aramızdaki muhabbetin derinliğine uygun bir sonuçla bunu telafi edeceğiz. Başkentimize de böylesi yakışır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara, kıyamete kadar mazlumların ümidi olmaya devam edecektir. pic.twitter.com/s3OK6Wvp1N — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 23, 2024

"Ankara kıyamete kadar mazlumların ümidi olmaya devam edecektir"

Ankara'nın milli mücadelenin ardından başkent olması öyle birilerinin iddia ettiği gibi tesadüf eseri değildir. Tarihinin her döneminde Ankara şehir kimliğini muhafaza etmiş bir yerdir. Ankara, bir bozkır kasabasıydı diyerek bu şehri küçümseyenler, onun gerisindeki parıltılı geçmişten habersizler. Devlet kuracak, organizasyon kabiliyetine ulaşan Ankara ahilerinin mücadelesi bile tek başına bu şehri tarihte seçkin bir yere taşımaya yeter. Ne diyor o güzel marşta; Ankara Ankara güzel Ankara, seni görmek ister her bahtı kara, senden yardım umar her düşen dara. Allah'ın izniyle Ankara kıyamete kadar mazlumların ümidi olmaya devam edecektir. Biz de bu dünya şehri Ankara'ya layık olmaya çalışıyoruz. Bu şehir sadece devletin merkezi sıfatıyla sahip olduğu kamu gücünden ibaret değil. Bunun yanında Ankara sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla, kültür ve sanatıyla en önemlisi insanıyla ülkemizin parlayan yıldızıdır. Bugün burada Başkent Millet Bahçesi'nde bir araya gelen sizler sadece Ankara'ya sadece ülkemize değil tüm dünyaya mesaj veriyorsunuz.

"Yatırımların hazırlıklarını Ankara'da yaptık"

Bir asır önce düşman Ankara'nın kapısına kadar dayanmıştı. Top seslerinin Ulus'taki Meclis'ten duyulduğu o zor günlerde ortaya konan güçlü iradenin yankıları hala sürüyor. Aynı irade 15 Temmuz gecesi darbecileri sokaklara, meydanları çıktıklarına pişman eden ruhun adıdır. Bu ruh hem milli mücadeleyi zafere ulaştırdı, hem cumhuriyetimizi kurdu, hem tüm demokrasi ve kalkınma atılımlarımıza ilham oldu. Çok partili siyasi hayata geçtiğimizden beri demokrasimizin başına kara bulutlar her toplandığında baharı önce Ankara başlattı. Ülkenin her karışını ilmik ilmik ördüğümüzün yatırımların hazırlıklarını Ankara'da yaptık. Milletimizin her bir ferdinin hayatına dokunan hak ve reformlarımızı burada gerçekleştirdik. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına atıfla hazırladığımız 2023 hedeflerimizi Ankara ile birlikte fiiliyata geçirdik. Şimdi burada bu meydanda aynı hissiyatı, aynı heyecanı ben şu katılımla aynı azmi görüyorum. Allah'ın izniyle Ankara, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına hazır. Türkiye Yüzyılı ile ülkemizi dünyanın devlet ligine yükseltme mücadelemizde bizimle yol yürüyeceğinize inanıyorum. Ankara yanımızda olduğu müddetçe yedi düvel karşımıza çıksa evelallah yıkar geçeriz.

"Çöp, çukur, çamur... bu CHP'nin pratiğidir"

Ankara'yı bilmek, Ankara'yı anlamak, Ankara'yı sevmek elbette önemli. Ama asıl mühim olan Ankara'yı tüm vasıflarına uygun eser ve hizmetlerle donatmaktır. Şurada mevcut Ankara belediye başkanı şu 5 yılda Allah aşkına siz Ankaralılar olarak ne yaptı? Yollarımızın hali ortada. Çöp, çukur, çamur... bu CHP'nin pratiğidir. Bundan başkasını bunlar yapamaz. İstanbul'da da öyleydi. Onlardan devraldık. Ankara da öyle. Çöp, çukur, çamur. Bunlardan artık kurtulalım. Beş yıl boşuna geçti. Onun için 31 Mart çok önemli. Ankara'yı başkentlik sıfatına uygun hizmet veremeyenlerden kurtarma vakti çoktan gelmiştir. Öyleyse 31 Mart akşamı bu işin hakkını verelim.

"Ankara daha fazla yavaşlamayı, daha fazla ataleti kaldıramaz"

Burası hiçbir şey yapmayarak üstüne bir de bununla övünerek idare edilebilecek bir şehir değildir. Bunca yılın Ankaralısı olarak şehrin nereden nereye geldiğini de, nerede durduğunu hatta gerilediğini de bizzat görüyoruz, biliyoruz. Hele hele ana kademe, kadın kolları, gençler sizler bunu çok iyi biliyorsunuz. Ankara daha fazla yavaşlamayı, daha fazla ataleti kaldıramaz. Nedir bu yavaşlardan çektiğimiz. Ankara'yı bu içine düştüğü sıkışmışlık, çaresizlik, dayatma halinden bir an önce kurtarmak gerekiyor. Ulaşımda çektiğimiz sıkıntı hepinizin malumu. Trafikte çektiğimiz sıkıntı hepinizin malumu öyleyse şu 9 gün sonra bu işin hakkını verelim. Sandıkları patlatalım. Turgut Altınok kardeşimiz ile büyükşehirde, diğer adaylarımızla ilçelerde bu şehirde eser ve hizmet çağını çok daha güçlü bir şekilde yeniden başlatmak istiyoruz.

"1 Nisan'dan itibaren çok daha farklı bir hizmeti ortaya koyacağız"

Kimsenin şahsıyla alıp veremediğimiz yok. Bizim tek derdimiz bin yıllık kadim yurdumuzu ve başkentimizi hak ettiği yatırımlarla buluşturmaktır. Cumhurbaşkanınız olarak ve tüm grup bakanlıklar hep beraber biz zaten üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz, yapacağız. Yerel yönetimlerle el ele vererek 1 Nisan'dan itibaren çok daha farklı bir hizmeti ortaya koyacağız. Metrolardan otoyollara, millet bahçelerinden kentsel dönüşüm projelerine kadar pek çok eseri hizmete açtık. Bu işin mahalli idareler ayağını da sağlam tutalım ki verdiğimiz emek, tahsis ettiğimiz kaynak boşa gitmesin. Ankara'yı taşlarına, dar sokaklarına bakıp göz yaşlarımızı silerek başkent yapmış olabiliriz. Ancak Ankara'yı aynı standartlara mahkum etmeye çalışanların vizyonsuzluğuna rıza göstermek zorunda değiliz. Nüfusu pek çok ülkeden fazla Ankara'mız her şeyin en iyisine, en güzeline, en modernine layıktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu şehirde eser ve hizmet çağını güçlü bir şekilde yeniden başlatmak istiyoruz. Ankara, gören herkesin hayranlık duyacağı bir şehir olmalı. Hep birlikte gurur duyacağımız bir Ankara'nın peşindeyiz. pic.twitter.com/bYQDDiT5eq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 23, 2024

Alt yapısıyla, üst yapısıyla şehir içindeki ve kırsaldaki mahalleleri ile Türkiye Yüzyılı'na hazırlamayı vaat ediyoruz. Başkentimizi içinde oturanlarının ve çalışanlarının huzurla işte benim şehrim diyeceği konuma getirmek arzusundayız. Sadece bu değil, Ankara buraya gelen ve gören herkesin hayranlık duyacağı bir şehir olmalıdır. Bu potansiyele de ziyadesiyle sahiptir. Caddeleriyle, parklarıyla, ulaşımıyla, alt yapısıyla, sosyal ve kültürel donatılarıyla hep birlikte gurur duyacağımız bir Ankara'nın peşindeyiz. Çok mu şey istiyoruz? Hayır, hepsi mümkün. Bölgesinin ve dünyanın yükselen yıldızı Türkiye'ye yakışır bir başkent için 31 Mart'ta her şey ayağımıza geliyor.

"Kaybettiğimiz yılların telafisi ancak son 21 yılda mümkün olabildi"

Demokrasi ve kalkınma yolculuğu hem uzundur hem meşakkatlidir. Ülkemiz bu bakımdan talihsiz kesintiler yaşamıştır. Cumhuriyet dönemi boyunca kaybettiğimiz hazine değerindeki yılların telafisi ancak son 21 yılda mümkün olabildi. Ankara tüm bu süreçlerin en yakın şahididir. Ülkemizi büyütmek ve güçlendirmek, milletimizin hak ve özgürlüklerini genişletmek, insanımızın refahını artırmak için attığımız her adımda gizli açık nice engellemelerle karşılaştık. Bunların bir kısmını dal budak salmadan bertaraf ettik. Bir kısmının üstesinden bedel ödeyerek geldik.

"Gece gündüz Türkiye aleyhinde çalışanlar var"

Emperyalistlerin ülkemizi dizleri üzerine çökerterek kendilerine tabi kılmak için sahneledikleri oyunlara maalesef içeriden destek veren figüranlar da çıktı. Bu aparatlar kimi zaman vesayet, kimi zaman terör örgütü, kimi zaman darbeci, kimi zaman siyasi, sosyal veya ekonomik tetikçi kisvesiyle arzı endam etti. Meşhur hikayedir, gövdesine ardı ardına balta darbeleri inen ağaç duruma şöyle bir bakıp, sapı bendendir diye hayıflanmış. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma hamlelerine çelme takanların çoğu işte aynı hissiyatı taşıyor. Kağıt üzerinde bu ülkenin siyasetçisi, sivil toplum temsilcisi, medya mensubu, sosyal medya kullanıcısı olduğu halde gece gündüz Türkiye aleyhinde çalışanlar var.

"CHP'nin takındığı tutum ülkemiz adına endişe vericidir"

Kimi zaman üzüldüğümüz, kimi zaman öfkelendiğimiz bu tiplerle uğraşmak bizi bir hayli yorsa da yolumuzdan alıkoymadı. En çok da ana muhalefet partisi CHP'nin takındığı tutum ülkemiz adına endişe vericidir. Bu partinin tek parti faşizmi döneminde işlediği ve milletimizin kalbinde derin yaralar açan günahlarını bir kenara koyuyorum. Sadece son 21 yılda bu parti bir dönem vesayetin sözcülüğünü yürüttü. Bu parti bir dönem FETÖ ihanet çetesinin taşeronluğunu üstlendi. Bu parti bir dönem PKK'nın ve Suriye'deki uzantılarının savunuculuğuna soyundu. Bu parti her dönem Amerika'nın, Avrupa'nın Türkiye husumetiyle maaruf uluslararası kuruluşların sesi oldu.

Geçtiğimiz mayıs ayındaki seçimlerde kurulan tuhaf ittifakı hatırlıyorsunuz. 6'lı masa, altında da ne vardı? DEM, ne oldu? Hepsi dağıldı mı? Bu 6'lı masadan parlamentoya giren var mı? Bu dersi kim verdi? Siz verdiniz, siz. Benim milletim istemezse hiçbir şey olmaz. Birbirlerini yolda görseler selam vermeyecek olanları cumhurbaşkanı yardımcılığı vaadi ile milletvekilliği kontenjanı dağıtarak güya aynı masa etrafında bir araya getirdiler. Bay bay Kemal ne oldu? Ama Ankara'da bir apartman dairesi bulmuş. Şimdi orada kalıyormuş. Bunların hepsinin akıbeti aynı olacak. Ülke ve millet hayrına herhangi bir ortak payda olmadığı için seçim bitince hepsi de darmadağın oldu. Halbuki Cumhur İttifakı dimdik ayakta yoluna devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortada kapağını kaldırdıkça sürekli yeni şeyler çıkan bir 'matruşka ittifakı' var ve bundan seçmenin haberi yok. pic.twitter.com/0KuM8PdOSd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 23, 2024

"Vatandaşlarımız bu karanlık ve kirli ilişkiyi içlerine sindiremiyor"

CHP geçen seçimlerde o zamanki ismiyle HDP ile gizli saklı işbirliği yapmıştı. Bu seçimlerde yine utana sıkıla adını koyamadıkları ama altta belediye başkanlıklarını, belediye meclis üyeliklerini, belediye bürokrasisini paylaştıkları kirli bir pazarlığa giriştiler. Ortada kapağını kaldırdıkça sürekli yeni şeyler çıkan bir Matruşka ittifakı var. Bundan seçmenin haberi yok. Onlar da ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Yeni adıyla DEM'e oy veren vatandaşlarımız da CHP'ye gönül veren vatandaşlarımız da bu karanlık ve kirli ilişkiyi içlerine sindiremiyor. Bir varmış, bir yokmuş muamelesi yapılan bu ittifaktan toplumumuzun her kesimi gibi bu partilere oy veren vatandaşlarımız da rahatsız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’den hiçbir Allah’ın kulu çıkıp para kulelerinin doğru dürüst izahını yapamadı. pic.twitter.com/czeDZqJOuP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 23, 2024

"Para kulelelerinin izahını yapamadılar"

Ortaya bir de deste deste dolarlar, avrolar çıktı. Şimdi mahkemelerde hesap veriyorlar. CHP'den hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da para kulelilerinin doğru dürüst izahını yapamadı. Mesela, banka uygulamasıyla 30 saniyede yapabilecekleri basit işlem için neden kendilerine bu kadar eziyet ettiklerinin cevabını veremediler. Öyle ya, birine para gönderecekseniz internet bankacılığı duruyorken valize, çantaya ve bunları taşımak için 6-7 kişiye ne gerek var. Son derece makul bu soruları cevaplamak yerine suçu AK Parti'ye yüklemeye kalktılar. Parayı getiren CHP belediyesinin bürokratı, parayı toplayan CHP belediye başkanının müdürü, parayı aldığı söylenen kişinin beyan ettiği rakamlarla ortadaki meblağın ilgisi yok. Ama suçlu AK Parti. Türk siyaseti çok yüzsüzlük, çok utanmazlık, çok pişmanlık gördü fakat böylesiyle ilk defa karşılaşıyoruz.

Genel başkanları darbe çığırtkanlığı yapıyor. Adaylarının biri kirli ilişkileri, kibri ve yalanlarıyla ortada geziyor. Bir diğeri terör örgütünü övüyor, bir başkası millete hakaret ediyor, ötekisi tembelliğine metiye düzer. Böyle ana muhalefet partisi olur mu? Bu partiye umut bağlayanlara yazık değil mi? Geçmişleri ne olursa olsun CHP amblemi altında seçime girenler kendilerini tüm bunların vebalinden kurtarabilir mi? Milletimiz 31 Mart'ta CHP'ye de, DEM'lendiği ortaklarına da kazanmak değil sadece AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için ortada dolananlara da hak ettikleri cevabı sandıkta verecektir. Biz bugüne kadar milletimize güvendiğimiz, inandığımız, sırtımızı daima milletimize yasladığımız için hiçbir konuda hayal kırıklığına uğramadık, kaybetmedik. İnşallah bu sefer de milletimiz tercihini istismar siyasetinden değil eser ve hizmet siyasetinden yana kullanacaktır.

"Ankara'ya son 21 yılda 1 trilyon 91 milyar lira kamu yatırımı yaptık"

İl mitinglerimizi genellikle o şehre yaptığımız yatırımların özetini anlatarak yapıyoruz. İşte dün Karabük'teydim, Karabük'ten Çankırı'ya geçtim. Her ikisinde de 40 bin civarında katılım vardı. Oralarda neler yaptık onları anlattım. Hele hele konu Ankara olunca bu yatırımların listesi öylesine uzun ki, ne kadar özetlersek özetleyelim bitecek gibi değil. Bunun için sadece bir kaç başlığı zikrederek başkente yaptığımız hizmetleri hatırlatmak istiyorum. Ankara'ya son 21 yılda 1 trilyon 91 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.

Faaliyete geçirdiğimiz 12 yeni üniversite ile toplamda 21 yükseköğretim kurumuna ulaşıp Ankara'nın eğitim şehri unvanını biz güçlendirdik. Hizmete açtığımız yaklaşık 30 bin kişilik yurtlar ve 133 spor tesisi ile gençlerimize sahip çıktık.

Sağlıkta, diğer yatırımların yanı sıra, her biri dünya çapında birer eser olan Bilkent Şehir Hastanesi'ni, Etlik Şehir Hastanesi'ni biz yaptık. Bunlar dünyada eşi benzeri olmayan eserler. Ankara'yı sağlığın da başkenti haline getirdik. TOKİ kanalıyla yapılıp teslim edilen 87 bin 513 konuta, 6 bin 523 konut daha eklenecek. Yaptığımız 32 yeni atık su arıtma tesisiyle, belediye nüfusunun yüzde 99,5'ine hizmet veriyoruz. Ankara'da 23 millet bahçesi projemizden 13'ünü tamamladık, diğerleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Ulaştırmada, şehir sınırları içindeki bölünmüş yol mesafesini 730 kilometre ilaveyle yaklaşık 1200 kilometreye çıkardık. Ankara-Niğde Otoyolunu tamamlayıp hizmete sunduk, Ankara-Akyazı Otoyolu'nun proje çalışmalarına başladık, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun da ihalesini yaptık. Demiryollarında, Ankara'yı Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'la hızlı tren hatlarıyla birleştirdik. Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa'yı da kapsayan Ankara-İzmir hızlı tren hattının inşası sürüyor. Ankara'yı, Bursa-Osmaneli Hızlı tren hattıyla Bursa'yla, Yerköy-Kayseri Hızlı Tren hattıyla Kayseri'yle birleştiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplam 7 istasyonlu Keçiören Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metro hattını yatırım programına aldık, yakında ihalesine çıkacağız. pic.twitter.com/nhTnAB9f1T — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 23, 2024

Başkentray'ın yanı sıra Batıkent-Sincan, Kızılay-Çayyolu, Keçiören-AKM-Gar-Kızılay Metro hatlarını hizmete aldık. Şimdi de Başkentray'ı Yenikent'e kadar uzatıyoruz. Toplam 7 istasyonlu Keçiören Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metro hattını yatırım programına aldık, yakında ihalesine çıkacağız. Esenboğa Havalimanı ile Kızılay'ı birbirine bağlayacak olan bu metro hattını, inşallah 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Ankara YHT Garı-Etlik Şehir Hastanesi-Ovacık metro hattının etüt projesini hazırlamaya başlıyoruz. Sincan metrosuyla Çayyolu metrosunu birleştirmeyi planlıyoruz.

Gençlik ve sporda bu şehri modern spor tesisleriyle stadyumlarla yüksek öğretim yurtlarıyla kültür merkezleriyle donattık. Tarım ve ormanda Ankara'ya, 28 baraj, 2 ı̇çme suyu tesisi, 35 sulama tesisi, 11 arazi toplulaştırma, 77 taşkın koruma tesisi, 10 gölet ve 2 hidroelektrik santral tesisi inşa ettik. Yapılan yatırımlarla şehrin ı̇çme suyunu garanti altına aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başkenti, savunma sanayinin merkezi konumuna getirdik. Geçtiğimiz yıl 5,5 milyar dolara ulaşan savunma sanayi ihracatımızın yaklaşık yarısını Ankara yaptı. pic.twitter.com/rMuHAziDQz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 23, 2024

Sanayi ve teknolojide 4 yeni organize sanayi bölgesi, 2 endüstri bölgesi kurduk. Son 21 yılda hayata geçirilen yatırımlarla, başkenti savunma sanayinin merkezi konumuna getirdik. Geçtiğimiz yıl 5,5 milyar dolara ulaşan savunma sanayi ihracatımızın yaklaşık yarısını Ankara yaptı. İstihdamı desteklemek için şehrimizde iş yerlerine 37 milyar lirayı aşkın prim teşviki verdik. Enerjide, nüfusunun yüzde 97'sinin doğal gaz imkanından faydalandığı Ankara'da, bütün ilçelere doğal gaz arzı sağladık. Kültür ve sanatta, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nu hizmete açtık. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, bünyesindeki Millet Camii, Kültür ve Kongre Merkezi, Sergi Merkezi ve Millet Kütüphanesi ile Ankara’nın gurur verici eserlerinden biri oldu. Biz buyuz. Sayın Başkan (ABB Başkanı Mansur Yavaş), belediye başkanı olarak yahu sen ne yaptın? Bir de bunu senden duyalım. "Şu metroyu ben yaptım" de be. Melih Bey'in döneminde havalimanından Ankara merkeze yapılan yatırımların dışında sen belediye başkanı olarak ne yaptın; Hiç. Çöp, çukur, çamur, Ankara'nın hali bu.