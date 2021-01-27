Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve MİT'in istihbarat bilgileri ile yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün ‘gizli hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına operasyon düzenlendi.

Operasyonda FETÖ ile iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ve daha önce görev yaptıkları iller genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları ile bağlı oldukları gizli sorumluların kullanımındaki operasyonel hatlarla sivil sorumlular ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen, 3’ü emekli tuğgeneral, 1’i ‘gizli sorumlu' ollmak üzere toplam 4 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor.