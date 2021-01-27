Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, gizli kalması gereken bilgileri açıklayan 3'ü asker 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.