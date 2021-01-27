Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 09:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da casusluk operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA ]
Ankara'da düzenlenen casusluk operasyonunda, devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklayan 3'ü asker 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, gizli kalması gereken bilgileri açıklayan 3'ü asker 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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