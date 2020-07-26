Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara Emniyet Müdürlüğü FETÖ'ye yönelik 935 operasyon düzenledi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2014'ten bugüne kadar Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 935 operasyon düzenledi.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2014-2020 döneminde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar hakkında bilgi verildi.
Gözaltına alınan 27 bin 309 kişiden 10 bin 21'inin tutuklandığı operasyonlarda 2 bin 820 kişi ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandı.
2014 yılından bugüne kadar FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar pic.twitter.com/qsRJaNMhid— Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) July 26, 2020
Etiketler: Ankara emniyet müdürlüğü fetö fetö operasyonSon Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 19:36
Sıradaki Haber
Bakan Selçuk: Okullar gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz