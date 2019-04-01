Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, 32 ilde oy verme işlemi 07.00'de başladı, saat 16.00'da sona erdi. Diğer illerde de saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı.

Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 194.678 sandıkta oylarını kullandı. Ankara’da ise 3 milyon 925 bin 129 seçmen, yerel yöneticilerin seçmek için oylarını kullandı.

Buna göre Ankara’da, oyların yüzde 50,90’ını alan Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mansur yavaş kazandı.

Cumhur İttifakı’nın adayı Mehmet Özhaseki ise oyların yüzde 47,10’unu alarak ikinci sırada yer aldı.

Saadet Partisi’nin adayı Mesut Doğan’ın oranı da yüzde 1,05’te kaldı.

22 ilçede Cumhur İttifakı kazandı

Resmi olmayan sonuçlara göre Ankara’da, Cumhur İttifakı 22 ilçede üstünlük sağladı.

AK Parti, Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Şereflikoçhisar, Sincan ve Yenimahalle’de seçimi kazandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ise 3 ilçede birinci sırada yer aldı. MHP, Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı’da seçimi kazandı.

Millet İttifakı 3 ilçede üstünlük sağladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İyi Parti’nin yer aldığı Millet İttifakı, resmi olmayan sonuçlara göre 3 ilçede seçimi kazandı.

CHP’nin adayları, Çankaya, Elmadağ ve Yenimahalle’de üstünlük sağladı.

Kaynak: TRT Haber