İşte 24 Haziran seçim sonuçlarının dünya yansımaları:

Almanya merkezli Bild, gazetesi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisi AK Parti önde" başlığı ile yerel seçimlere yer verdi. Haberde, İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte AK Parti’nin önde olduğu, İzmir, Antalya ve Aydın gibi sahil kentlerinde ise CHP’nin önde olduğunu bilgisine yer verildi.

Rusya merkezli Sputnik International ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını manşetlerine taşıdı. Gazete, Erdoğan'ın AK Parti seçimleri açık ara farkla birincilikle tamamladı." açıklamalarına yer verdi.

İngiliz yayın kurumu BBC, Türkiye'deki seçimde milyonlarca kişinin oy kullandığını, muhalefet partisinin Ankara'da zafer elde ettiğini, İstanbul'da zaferin ise Ak Parti'nin olduğunu söyledi.

Yunan merkezli Ta Nea gazetesi, Türkiye yerel seçimleri ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kazandığımız yerlerde milletimizin gönlüne girdiğimizi, kaybettiğimiz yerlerde de bu konuda yeteri kadar başarılı olamadığımızı kabul edecek, buna göre hareket tarzımızı da belirleyeceğiz” açıklamasını paylaştı.

Katar merkezli haber kanalı Al Jazeera, Türkiye’deki yerel seçimi manşetine taşıdı. Al Jazeera, İstanbul’da Binali Yıldırım’ın yüzde 48,7, Ankara’da ise Mansur Yavaş’ın yüzde 50 oy aldığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: TRT Haber