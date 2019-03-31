Dünyanın en büyük internet satış sitesi Amazon'un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos'un telefonun Suudi Arabistan tarafından hacklenerek özel bilgilerine erişildiği iddia edildi.

İddayı ortaya atan Jeff Bezos'un güvenlik şefi Gavin De Becker, "Araştırmacılarımız ve birkaç uzmanımız, Suudilerin Bezos'un telefonuna erişebildiğine ve özel bilgiler edindiğine dair güvenilir bilgiler buldu." dedi.

Bezos geçtiğimiz ay ABD'deki tabloid dergisi National Enquirer yayıncısının kendisini hacklediğini ve eski TV sunucusu kız arkadaşı Lauren Sanchez ile özel yazışma ve fotoğraflarını yayınlamakla tehdit ettiğini söylemişti.

"Suudi Arabistan medya imparatorluğu kurmak istiyor"

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal (WSJ) Suudi Arabistan'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti öncesinde, Batı ülkelerindeki imajını yenilemek ve rakipleriyle mücadele etmek için medya imparatorluğu kurma girişiminde bulunduğunu açıklamış, Bezos'a şantaj olayında Suudi Arabistan'ın parmağı olabileceğini iddia etmişti.

BAE hakkında da siyasileri dinleme iddiaları ortaya çıkmıştı

Ocak ayında da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalışan eski ABD istihbarat operatörlerinin ''Karma'' olarak adlandırılan ileri teknoloji casusluk aracıyla ülkedeki aktivist, diplomat ve muhalif yabancı liderlerin iPhone marka telefonlarını hacklediği iddia edilmişti.

Reuters haber ajansının 5 eski operatör ve incelenen belgelere dayandırdığı haberine göre, BAE için çalışan eski ABD istihbarat operatörleri, aralarında eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Nobel Barış ödüllü Yemenli insan hakları aktivisti Tevekkül Karman ve Müslüman Kardeşler hareketinin de olduğu bazı kişi ve kurumları hackledi.

Kaynak: Reuters, AA