İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran politikasının başarısız olduğunu iddia etti.

Zarif şunları söyledi:

"Trump, başarısız İran politikasını başarılı göstermek için her türlü boş bahaneye başvuruyor."

Trump'ın sıradan İran vatandaşlarına sorun çıkarmaktan mutluluk duyduğunu öne süren Zarif, "Trump da eski ABD başkanlarının öğrendiği gibi İranlıların baskılar karşısında teslim olmayacağını öğrenecek" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA