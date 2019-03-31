İzmir, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandığa gitti.

Sandıkların yüzde 92,17'si açıldı.

Tunç Soyer kazandı

Oyların yüzde 38,49'unu Cumhur İttifakı, yüzde 58,06'sını Millet İttifakı aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Mustafa Tunç Soyer kazandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, 32 ilde oy verme işlemi 07.00'de başladı, saat 16.00'da sona erdi. Diğer illerde de saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı.

Seçmenler, Türkiye genelinde kurulan 194.678 sandıkta oylarını kullandı. İzmir’de ise 3 milyon 253 bin 745 seçmen yerel yöneticilerin seçmek için oylarını kullandı.

CUMHUR İTTİFAKI

Nihat Zeybekci: Yüzde 38,49

MİLLET İTTİFAKI

Tunç Soyer: Yüzde 58,06

Diğer

Yüzde 3,45

Soyer'in özgeçmişi

1959 yılında Ankara'da doğan Tunç Soyer, orta öğrenimimi Bornova Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Soyer, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1981'de mezun oldu.

Öğrenciliği döneminde tiyatro oyunculuğu ve yönetmen asistanlığı yapan Soyer ayrıca Türk Haberler Ajansı'nda muhabir olarak görev yaptı. İsviçre Webster Koleji'nde "Uluslararası İlişkiler" ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde "Avrupa Birliği" alanlarında yüksek lisans yaptı.

Seferihisar'da bir tatil köyü kuran Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'nın danışmanlığını, İzmir Ticaret Odası'nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı ve EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevlerini üstlendi.

2009-2019 yıllarında iki dönem Seferihisar Belediye Başkanı olarak görev yapan Soyer, evli ve iki çocuk babası.

Kaynak: TRT Haber, AA

