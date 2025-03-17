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Gündem
TRT Haber 17.03.2025 12:53

Anka III mühimmat atış testini başardı

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA III insansız hava aracı, ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatını ateşleyerek hedefi başarıyla vurdu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA III yeni kabiliyetler kazanmaya devam ediyor. Daha önce çeşitli yerli mühimmatlarla başarılı ateş testleri yapılan ANKA III, bu kez ASELSAN'ın LGK-82 mühimmatıyla başarılı bir atış gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X hesabından yaptığı paylaşımda, ANKA III'ün ASELSAN'ın geliştirdiği LGK-82 mühimmatını başarıyla ateşlemesinin, Türkiye'nin havadaki etkinliğini bir üst seviyeye taşıdığını belirtti.

"Her yeni başarı, bağımsız ve güçlü Türkiye yolunda attığımız adımları daha da perçinliyo"

Bu önemli kabiliyet kazanımının, milli mühendislik gücünün ve Türk savunma sanayisindeki kararlı ilerleyişlerinin somut bir göstergesi olduğunu aktaran Görgün, "Başta ASELSAN ve TUSAŞ olmak üzere, projede emeği geçen tüm mühendislerimizi, teknik ekiplerimizi ve alt yüklenicilerimizi yürekten kutluyorum. Her yeni başarı, bağımsız ve güçlü Türkiye yolunda attığımız adımları daha da perçinliyor." ifadesini kullandı.

 

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