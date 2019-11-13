CHP, "Genelkurmay Başkanı orgeneral ve oramiraller arasından Bakanlar Kurulu'nun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı'nca atanır" ibaresinin anayasaya aykırı olduğunu iddia etmiş ve Anayasa Mahkemesi'ne baş vurmuştu.

Yüksek Mahkeme, Genelkurmay Başkanı'nın görev ve yetkilerine ait kanunun yürürlükten kaldırıldığını hatırlattı.

Kararda, "Davaya konu olan fıkranın uygulanma imkanı kalmamıştır" denildi.

Mahkeme CHP'nin, Emniyet kanunundaki değişikliğe ve Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı kanuna eklenen bazı maddelere yönelik itirazını da oy çokluğu ile reddederek karara bağladı.

Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: TRT Haber