TBMM Genel Kurulunda, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Teklifin ikinci bölümündeki maddeleri üzerinde konuşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan bir şube müdürünün 10 Kasım tarihli sosyal medya paylaşımında, "Bugün eksen kaymasının Nirvana'ya ulaştığı bir gün. Bazı arkadaşlarımızın paylaşımlarının İskilipli Atıf Hoca'nın ve birçok İslam aliminin mezarda kemiklerini sızlattığını görüyor gibiyim. Yazık, çok yazık!" ifadelerine yer verdiğini söyledi.

Söz konusu paylaşımı yapan kişinin, tepkilere rağmen hala görevi başında olduğunu belirten Başarır, "Mersin'in 13 milletvekiline sesleniyorum; yarın beraber tepki koyalım. Çocuklarımızı, evlatlarımızı Atatürk düşmanı, 10 Kasım'dan acı çeken, ne olduğu belirsiz bir kişiye teslim etmeyelim." diye konuştu.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Ordu ziyareti kapsamında katıldığı bir programda yaptığı konuşmanın bazı kesimler tarafından farklı yerlere çekildiğini söyledi.

Bakan Albayrak'ın konuşmasında Türkiye için güzel günlerin geleceğini müjdelediğini kaydeden Enginyurt, "Berat Albayrak asla hiç kimseye 'terörist' demedi. Berat Albayrak Ankara'dır, cumhuriyettir; sizin gibi Amerikan payandası değildir." dedi.

MHP'li Enginyurt'un bu sözleri, AK Parti'li ve MHP'li milletvekillerince alkışlandı.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, yerinden söz alarak, "FETÖ darbe çağrışımı" davasında tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldığını ifade etti.

İnfaz Yasası'na göre cezasını tamamlamış bir mahkumun tahliyesi hakkında muadili bir mahkemenin karar veremeyeceğini savunan İslam, "Bu kararı bozabilecek ancak bir üst mahkemedir. Ben bu hukuk cinayetinin önlenmesi için hem Sayın Adalet Bakanını hem de bütün Hükümeti göreve davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Konu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı da sert tepki gösterdi.

"Berat Albayrak'ın Ordu İş Dünyası Buluşması programında yaptığı konuşmanın çarpıtıldığı" vurgulandı.

Albayrak'ın, konuşmasında, "ekonomi aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlar ile terör operasyonları esnasında algı oluşturmaya çalışanların birbirinden farksız olduğunu vurguladığı" ifade edildi.

Yalan haberlerle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alanlara karşı hukuki işlem başlatıldığı da belirtildi.

Kaynak: TRT Haber, AA