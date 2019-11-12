Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemi ile sancılı bir süreçte gerçekleşen ziyarette, ilişkilerde sisli bir havaya neden olan tüm başlıklar konuşulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çantasında "teröristlerin tam olarak temizlenmediği" bilgisi ile ABD'ye hareket etti.

Herkesin merakla beklediği Erdoğan-Trump görüşmesinde masadaki en önemli başlık Barış Pınarı Harekatı olacak.

Tüm gözler Beyaz Saray'da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile bir araya gelecek. Masanın üzerinde bir çok başılk var ama en dikkat çekici olanı teröristlerin 120 saat içinde güvenli bölgeyi terk etmemesi olacak.

Ankara'nın ABD ve Rusya'dan öncelikli beklentisi mutabakatlar ile birlikte verilen sözlerin tutulması.

ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde Erdoğan, teröristlerin taciz atışlarını gündeme getirecek. Güvenli Bölge'ye yönelik hazırlanan plan ve projeleri anlatacak.

ABD Başkanı Trump'ın tepki çeken mektubunu Erdoğan yanında götürecek. İade edecek.

FETÖ ile mücadele, elebaşı Gülen'in iadesi de konuşulacak.

Savunma sanayii ise ayrı başlık. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından yaşanan süreç masada olacak. Türkiye'nin F-35 programının ortağı olduğu bir kez daha hatırlatılacak.

Halkbank Davası ile 1915 olayları ve Ermeni iddialarına ilişkin yasa tasarısı da konuşulacak başlıklar arasında.

Kaynak: TRT Haber