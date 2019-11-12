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Fırat'ın doğusunda 5'inci ortak kara devriyesi tamamlandı12 Kasım 2019 Salı 16:10 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 22:02
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Fırat’ın doğusundaki Aynularap'ta Türk-Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı." denildi.
[Fotoğraf: AA]
Türk ve Rus askeri unsurlarının 5'inci ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Aynularap'ta yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusundaki Aynularap bölgesinde Türk-Rus askeri unsurlarının 4'er araç ve İHA'larla iştirak ettiği 5'inci ortak kara devriyesi tamamlandı." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA