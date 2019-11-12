Gündem

Fırat'ın doğusunda 5'inci ortak kara devriyesi tamamlandı

12 Kasım 2019 Salı 16:10 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 22:02

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Fırat’ın doğusundaki Aynularap'ta Türk-Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı." denildi.

[Fotoğraf: AA]