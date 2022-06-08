Anadolu Otoyolu'nda kaza: Bolu kesimi çift yönlü trafiğe kapatıldı
Anadolu Otoyolu'nda LPG yüklü bir tankerin yan yatması sonucu meydana gelen kaza sonucunda Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
Otoyolun Ankara yönünde ilerleyen LPG yüklü tanker, Ulusu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Anadolu Otoyolu'nda LPG yüklü tanker yan yattı. Kaza sonucunda Ankara ve İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Son durumu @trthaber muhabiri Mutlu Yuca aktardı.https://t.co/0UPNQYeRuV pic.twitter.com/ESVf6i1VrF— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 8, 2022
Tankerin patlama ihtimaline karşı 1 kilometrelik alanda güvenlik önlemi alındı.
Tanker sürücüsünün hafif yaralandığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul ve Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Bölgede trafik akışı, D-750 kara yoluna yönlendiriliyor.
Tankerin olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatılırken, itfaiye ekipleri de tedbir amaçlı soğutma çalışması yürütüyor.
Bolu Valisi Erkan Kılıç da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.