Ambulansa yol vermeyen sürücülere ağır cezalar geliyor

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Gereği yapıldı. Ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı." ifadesiyle yaptığı paylaşımda, İstanbul’un Şişli ilçesinde bir ambulansın geçişini engelleyen E.A. isimli sürücünün Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığını ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 993 lira idari para cezası uygulandığını belirtti.

Bu olayın ardından caydırıcılığın artırılması gerektiğine vurgu yapan Bakan Yerlikaya, yeni Trafik Kanunu Teklifi'nde yer alan ağır yaptırımlara dikkat çekti.

Teklife göre, geçiş üstünlüğü bulunan ambulans ve itfaiye gibi araçlara yol vermeyen sürücülerin ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araçları 30 gün trafikten men edilecek. Ayrıca, bu ihlali gerçekleştiren sürücülere 46 bin Türk Lirası'na varan idari para cezası kesilmesi öngörülüyor.

Mevcut kanunda Ambulansa yol vermemenin yaptırımı 993 ₺. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi?… pic.twitter.com/VOakvppKVv — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 18, 2025

İhlalin tekrarında ehliyet iptal edilecek

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici yanlarından biri de tekrar eden ihlallere yönelik yaptırımlar oldu. Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, geriye doğru 5 yıl içinde aynı ihlali ikinci kez işleyen sürücülerin ehliyetleri tamamen iptal edilecek.

Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, "Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışıyor olabilir," ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, ambulansa yol vermeyen veya saygısızca araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi.

Yerlikaya, açıklamasını "Biz Gereğini Yaparız" sözüyle tamamlayarak, bu tür ihlallerin takipçisi olacaklarının altını çizdi.