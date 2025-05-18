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Gündem
TRT Haber 18.05.2025 09:30

Ambulansa yol vermeyen düğün konvoyuna ceza yağdı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki araçların tespit edildiğini duyurdu. Araç sürücülerine toplamda 49 bin 810 TL para cezası uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi.

Sosyal medyada, Ankara’da Konya Yolu Aşti istikametinde “ambulansa yol vermeyen düğün konvoyu” ile ilgili bir paylaşım yapılmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ambulansa yol vermeyen düğün konvoyuna gereğinin yapıldığını açıkladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonrası ambulansa yol vermeyen araçlar tespit edildi. 

3 araç trafikten men edildi

Araç sürücüleri U.G., B.S., B.K. ve B.T.S.’ye toplamda 49 bin 810 TL para cezası uygulandı.

Ayrıca U.G. B.K. ve B.T.S. "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmekten" adli işlem yapılmak üzere Çankaya Şehit Mustafa Düzgün Polis Merkez Amirliği'ne sevk edilldi.

3 araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.

 

Yeni kanun tasarısı

Bakan Yerlikaya yeni kanun tasarısının sunulduğunu da sosyal medya hesabından paylaştı:

"Trafik güvenliğini doğrudan etkileyen 36 maddelik kanun değişikliği teklifimizi Gazi Meclisimizin takdirine sunduk.

Hazırladığımız yeni yasa tasarısı ile bu tür olayları engellemek amacıyla caydırıcı yeni yasal düzenlemeler yaptık. Yeni yasa tasarısında artık asker uğurlama, düğün vb. nedenle köprü, tünel, viyadük ve otoyol kapatarak trafiği engelleyen araç sürücülerine 180 bin TL para cezası yazılacak, 120 gün ehliyetleri geçici olarak geri alınacak ve 120 gün araçları trafikten men edilecek."

"Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğini unutmamalıyız" diyen Bakan Yerikaya, "Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışabilir" mesajını paylaştı.

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