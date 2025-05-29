Çok Bulutlu 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 29.05.2025 22:33

Altun'dan Osman Gazi Platformu'nun Karadeniz'e uğurlanmasına ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformunun Karadeniz'e uğurlanmasına ilişkin, "2026'nın ortasında görev yapmaya başlayacak olan Osman Gazi Platformu ile Karadeniz'deki mevcut doğal gaz üretimi 2 katına, günlük 20 milyon metreküpe çıkacak. Yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Karadeniz'den karşılanmış olacak" dedi.

Altun'dan Osman Gazi Platformu'nun Karadeniz'e uğurlanmasına ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformunun Karadeniz'e uğurlanmasına ilişkin, "2026'nın ortasında görev yapmaya başlayacak olan Osman Gazi Platformu ile Karadeniz'deki mevcut doğal gaz üretimi 2 katına, günlük 20 milyon metreküpe çıkacak. Böylece ülkemizdeki yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Karadeniz'den karşılanmış olacak" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu (FPU) Osman Gazi'yi Dolmabahçe Sarayı'ndan Karadeniz'e uğurladıklarını belirtti.

Erdoğan: Osman Gazi'nin yeni keşifleri vatandaşlarımızı çok daha rahatlatacak
Erdoğan: Osman Gazi'nin yeni keşifleri vatandaşlarımızı çok daha rahatlatacak

İstanbul'un fethini, adım adım hayata geçirdikleri güçlü Türkiye vizyonunun basamaklarından biri olan "enerji bağımsızlığı" hedefiyle, Türkiye'nin ilk Yüzer Üretim Tesisi Osman Gazi'nin İstanbul Boğazı'ndan geçişiyle kutladıklarını ifade eden Altun, Türkiye'ye yeni bir üretim kabiliyeti kazandıracak olan Osman Gazi'nin Boğaz'dan geçerek Filyos Limanı'na gittiğini aktardı.

Altun, İstanbul Boğaz'ından geçişi yaklaşık 11 saat sürecek Osman Gazi platformunun, 1 Haziran'da Filyos Limanı'na yanaşacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda doğal gaz üretimimizi 2 katına çıkaracak olan Osman Gazi, Karadeniz'deki 20 yıllık görevi için 1 yıl sonra görev yerinde olacak. Osman Gazi yüzer doğal gaz üretim platformunda işlenen doğal gaz, 161 kilometrelik hat üzerinden karaya ulaştırılarak kullanıma hazır halde ulusal şebekeye verilecek. 2026'nın ortasında görev yapmaya başlayacak olan Osman Gazi Platformu ile Karadeniz'deki mevcut doğal gaz üretimi 2 katına, günlük 20 milyon metreküpe çıkacak. Böylece ülkemizdeki yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Karadeniz'den karşılanmış olacak. Şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği üzere, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, engellemelere aldırmadan yola devam edeceğiz."

Altun, paylaşımında, Osman Gazi'nin uğurlanmasına ilişkin görüntülere de yer verdi.

ETİKETLER
Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi sporun çeşitli branşlarında farklı bir seviyeye taşıdık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:27
Rusya: ABD, İsrail'in, Filistin devletinin kurulmasını engelleyen eylemlerini destekliyor
22:52
ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de ateşkes konusunda "çok iyimser"
22:26
Rusya: Ukrayna'nın yeni tur müzakerelerle ilgili pozisyonu net değil
22:12
Beyaz Saray, federal mahkemenin tarifeleri engelleme kararına tepki gösterdi
22:30
İBB yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi daha itirafçı oldu
21:30
Beyaz Saray: Rusya ve Ukrayna'nın haftaya İstanbul'da doğrudan görüşmeler yapacaklarını umuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray futbol takımını kabul etti
FOTO FOKUS
İstanbul'un fethi siyasi bir dehaya nasip oldu
İstanbul'un fethi siyasi bir dehaya nasip oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ