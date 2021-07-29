"Türk Konseyi Sosyal Medya Eğitim Programı”nın açılış konuşmasını İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı.

“Türk Konseyi Medya Koordinasyon Komitesi” 1. Toplantısı, İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde düzenleniyor.

"Türk Konseyi, ülkelerimiz arasındaki güçlü bağları daha da kuvvetlendiriyor"

Bu etkinliğin Türk dili konuşan ülkeler ve dünyanın dört bir yanındaki soydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Türk Konseyi ortak tarih, kültür, dil, din ve kökene sahip ülkelerimiz arasındaki güçlü bağları daha da kuvvetlendiriyor. Konsey’in bugün uluslararası arenada önemli bir platform haline gelmesi hepimizi gururlandırıyor. Ülkelerimiz arasındaki dayanışma ve iş birliğini bütün alanlarda olduğu gibi iletişim alanında da derinleştirmeye gayret ediyoruz.

"Türkiye olarak dezenformasyonla mücadalede önemli mesafe katettik"

Bugün dünyanın her yerinde olduğu gibi Türk dünyasının da karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlar arasında sistematik dezenformasyon ve yalan terörü bulunuyor. Türkiye olarak dezenformasyonla mücadalede önemli mesafe katettik. Hala almamız gereken önemli bir yol var. İletişim alanında da diğer alanlarda olduğu gibi tüm insanlık için hakikat mücadelesinde ön safta yer almayı sürdürüyoruz. Attığımız her adımda gerçeğe hizmet etmek bizim için esastır. Çünkü hakikati esas alarak kendimizi ve ülkemizi dezenformasyon belasından koruyabiliriz.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye olarak dezenformasyonla ve yalan terörüyle mücadelede önemli mesafeler katettik bugüne kadar fakat hala almamız gereken önümüzde önemli bir yol var. pic.twitter.com/zHsmI89RYn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 29, 2021

"Ülkeler, kurumlar ve bireyler dijital faşizm tehdidinin çeşitli boyutlarıyla karşı karşıya"

Ülkeler, kurumlar ve bireyler siber dünyada bugün dijital faşizm tehdidinin çeşitli boyutlarıyla karşı karşıya. Küresel şirketlerin kendilerini ülkelerin hatta kanunların üzerinde konumlandırmasına ve göz göre göre çifte standart uygulamasına tanıklık ediyoruz. Ne yazık ki kötücül odaklar bir yandan çeşitli çarpıtma teknikleriyle kitleleri manipüle ediyor, diğer taraftan da algoritmalar ve kişiselleştirilmiş veri üzerinden bu grupların dezenformasyon için adeta silahlandırmasına ön ayak oluyor. Böylece her türlü istikrarsızlığı yayarken aynı zamanda ulusal güvenliği de tehdit ediyorlar. Demokratik sistemleri ve milli iradeyi hiçe sayarak, vatandaşları 'kendilerine tabi kullanıcılar' olarak görüp, yankı odalarına sıkıştırılmış milyonların 'tek bir ses' duymasını istiyorlar. Böylelikle hem kamusal alanı hem de söylem alanını kontrol etmeye çalışıyorlar. Ayrıca terör örgütlerinin propagandalarına imkan tanıyan küresel sosyal medya şirketleri, bunların engellenmesi yönündeki girişimlere ve çağrılara da maalesef kulaklarını tıkıyor. Bu gidişatın ne kadar sorunlu olduğu hepimizce malumdur.

[Fotoğraf: AA]

"Amacımız dezenformasyonun her türlüsünü bertaraf etmek"

Elbette ülkelerimizi ve vatandaşlarımızı sosyal medyadaki algı operasyonlarından, yalan haberden, manipülasyondan ve sistematik dezenformasyondan korumak için gereken adımları atıyoruz. Ülkemize, milletimize ve toplumsal hassasiyetlerimize yönelik bu türden gündem suikastlarını 7/24 yakından takip ediyor, mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Amacımız hakikati yaşatmak, hakikati savunmak; yalanın, dezenformasyonun her türlüsünü bertaraf etmek.

Ecem Güçlük olayı

Ecem Güçlük adıyla açılan sahte bir hesabın sahibinin '3 yıl önce evine giderken 4 kişi tarafından tecavüze uğradığını' iddia etmesi sosyal medya gündemini meşgul etti. Bu yalan paylaşımda ayrıca sözde bir yargılamadan bahsediliyor ve zanlıların serbest bırakıldığı öne sürülüyordu. Kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele bizim kırmızı çizgimiz olduğu için konuyu hızlıca ve titizlikle araştırmaya başladık. İletişim Başkanlığı bünyesindeki dezenformasyonla mücadele ekiplerimiz, her gün yüzlerce bilgi ve haber için bir doğrulama ve teknik inceleme prosedürü yürütür. Bu prosedürü başlattık. Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kayıtlarında bu isimde herhangi bir kadına ait herhangi bir davanın olmadığını, herhangi bir kriminal vakanın bulunmadığını tespit ettik. Doğrulama sürecini derinleştirerek muhtemel bir kimlik gizleme olabileceğini düşündük, bu ihtimal üzerinde durduk. Ancak bu aşamada da böyle bir vakanın, böyle bir davanın, böyle bir gözaltının ve böyle bir serbest bırakma işleminin gerçekleşmediğini gördük. Ne bu isimde bir kişi vardı ne de iddia edildiği gibi bir olay yaşanmıştı.

[Ecem Güçlük olayı]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kayıtlarında bu isimde bir kadına ait herhangi bir davanın olmadığını tespit ettik. Ne bu isimde bir kişi vardı ne de iddia edildiği gibi bir olay yaşanmıştı.https://t.co/yDxI9q4JNP pic.twitter.com/vRPsIk0ZMn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 29, 2021

'Paylaşımların başka birine ait olduğunu tespit ettik'

Bir taraftan da Milli İstihbarat Teşkilatımız ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile iş birliği içerisinde söz konusu paylaşımı yapan hesabın teknik analizi gerçekleştirildi. Bir yalanla gündem suikastı planlayan kişinin, bu hesabı birkaç gün önce açtığını ve hesabı oluştururken aslında Emre Doğantürk kullanıcı ismini kullandığını gördük. İlk paylaşımlarında 'bir kız arkadaşı olmadığı için hayıflanan ve yalnız olmaktan bıktığını ifade eden' mesajlar atan bu kişinin, daha sonra hesap ve kullanıcı ismini Ecem Güçlük olarak değiştirdiğini tespit ettik.

"Rakamlar, yalanın ulaştığı vahamet açısından son derece dikkat çekici"

Yapılan bu paylaşımın 'gündem suikastı' amacı taşıdığı anlaşılmıştı. Gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bu tezvirat, tamamen kamuoyunu manipüle ederek bir yalanın peşinden sürükleme gayesi güdüyordu. Toplumsal hassasiyetleri kaşıyarak bir siyasal algı operasyonu yapılması amaçlanmıştı. Ancak yalan yine çok hızlı bir şekilde yayıldı. Farklı toplum kesimlerinden binlerce sosyal medya kullanıcısı 'EcemYalnızDeğilsin' etiketiyle yaptığı paylaşımlarla, bu yalanın peşine takıldı. Aslında bu 'gündem suikastinin' de parçası oldular. Bu etiket altında 60 bine yakın kullanıcı tarafından yapılan paylaşımlar, farklı platformlarda 35 milyonun üzerinde sosyal medya kullanıcısına erişim sağladı. Bu rakamlar yalanın ulaştığı vahamet açısından son derece dikkat çekicidir. Özellikle sözüm ona etkili hesaplar eliyle devletimizin ve kurumlarımızın kadına yönelik şiddetle mücadelesi hakkında dezenformasyon yarışı içine girdiler. Sosyal medyadaki yalan terörünün en sıcak örneği olan bu olayla ilgili de elbette gerekli adımlar atıldı. Şu anda konu hakkında adli mercilerin başlattığı kapsamlı soruşturma devam ediyor.

"Algı operasyonları ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Sosyal medya manipülasyonlar konusunda bir turnosol kağıdı, bir yalan makinesi görevi görüyor. Hep birlikte bu ve benzeri vakalardan dersler çıkarmalıyız. Sosyal medyada her yazılanın doğru olmadığı noktasında uyanık olmalıyız. Hele ki bu tür vakalarda bilginin kaynağını doğrulamadan yazılacak her harfin, ortaya atılan yalanlara ve manipülasyonlara hizmet ettiğini unutmamalıyız. Maşeri vicdanı, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü tehdit eden dezenformasyon, yalan haber, manipülasyon ve algı operasyonları ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

"Dezenformasyonla mücadelede ortaya koyduğumuz başarı, tüm dünyaya örnek niteliğindedir"

Türkiye, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi ve sonrasında ülke içinde ve sınır ötesinde her türlü terör yapılanmasına karşı büyük bir mücadele verdi. Türkiye, kökü dışarıda terör unsurlarını topraklarından kararlılıkla temizlerken, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile DEAŞ ve PKK kaynaklı uluslararası terörizme büyük bir darbe vurdu. Bu süreçte askeri mücadelenin yanında dezenformasyon, yalan haber, çarpıtma ve karalamalarla da proaktif bir şekilde mücadele ettik. Suriye'de, Libya'da ve son olarak Karabağ'da barış ve istikrarı muhafaza etme adına iş birliği yapılan unsurları sosyal medya platformları üzerinden lekelemek için girişilen çabaların da akamete uğratıldı. Özellikle Karabağ'daki haklı mücadelemiz esnasında karşılaşılan dezenformasyon, sahte haber ve çarpıtma girişimlerine karşı, gerçek ve doğru bilgilerle hakikate ışık tuttuk. Dezenformasyonla mücadelede ortaya koyduğumuz bu başarı, tüm dünyaya örnek niteliğindedir.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Suriye’de, Libya’da ve son olarak Karabağ’da barış ve istikrarı muhafaza etme adına iş birliği yaptığımız unsurları sosyal medya platformları üzerinden lekelemek için girişilen çabaları da hamdolsun akamete uğrattık.https://t.co/yDxI9q4JNP pic.twitter.com/yQi3xyx8bZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 29, 2021

"Türkçe dünyada internet içeriklerinde en çok kullanılan 4. dildir"

Dijital iletişimle birlikte yaşadığımız devasa değişimler, dönüşümler hepimizi yoğun bir şekilde etkiliyor. Bugün ortak dilimiz Türkçe dünyada internet içeriklerinde en çok kullanılan 4. dildir. Dünyada nüfusuna oranla sosyal medya kullanıcı sayıları en hızlı artan ülkeler arasında Türk dünyası ülkeleri de bulunuyor. Buradan da anlaşılacağı üzere, Türk dili konuşan ülkeler, dijital dünyadaki tehditlere karşı kurban değil, hakikati savunarak bu dünyadaki fırsatları kullanması ve bu alanı düzenlemesi gereken gerçek aktörlerdir.

"Dezenformasyonla ortak bir mücadele yürütmeliyiz"

Elbette sosyal medyanın sunduğu düşünce ve ifade hürriyetinin meşru ve yasal sınırlar çerçevesinde kullanılmasını sağlayacağız. Aynı zamanda dijital mecraların toplumlarımızı manipüle etmesine de engel olmak, kamu düzenini korumak ve ülkelerimizin refahını gözetmek için de çalışacağız. Ülkelerimizin ilgili kurum ve kuruluşlarının iş birliğiyle dezenformasyonla ortak bir mücadele yürütmemiz gerektiği açıktır. Bu hedefimizi ulusal ve uluslararası boyutta tahkim edecek plan ve projeleri hayata geçirmeliyiz. Değişimi yönetmek ve daha sağlıklı bir geleceğe doğru yönlendirmek bu konu üzerine çalışan tüm paydaşların ortak görevidir. Sosyal medyayı özgürlükler adına en verimli şekilde kullanırken, aynı zamanda medya okuryazarlığı programları ile vatandaşlarımızı da bu konuda bilinçlendirmekle yükümlüyüz. Bu noktada özellikle hain FETÖ unsurlarının her platformda ülkelerimiz arasındaki ilişkileri zehirleme amacı güden girişimlerine karşı da dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum.