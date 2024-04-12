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Gündem
TRT Haber 12.04.2024 23:12

Altun: Cumhurbaşkanımız tüm gelişmeleri yakından takip ediyor

İletişim Başkanı Altun, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucu yaşanan kazayla ilgili, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu elim hadiseyle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, konu hakkında ilgili bakanlıklardan ve Valiliğimizden anlık bilgi almaktadır" dedi.

Altun: Cumhurbaşkanımız tüm gelişmeleri yakından takip ediyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucu yaşanan kazayla ilgili sosyal medyadan bilgi paylaştı.

Altun, "Kabininin parçalanması sonucunda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.

Kaza sonrası mahsur kalan 184 vatandaşın tahliyesiyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın yoğun çalışma yürüttüğünü söyleyen Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu elim hadiseyle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, konu hakkında ilgili bakanlıklardan ve Valiliğimizden anlık bilgi almaktadır" dedi.

Antalya'da teleferik kabini düştü: 1 ölü
Antalya'da teleferik kabini düştü: 1 ölü

Altun sözlerine şöyle devam etti:

"Olayla ilgili gerekli soruşturmalar başlatılacak, kaza tüm yönleriyle araştırılacaktır.

Vatandaşlarımızın, yaşanan bu elim hadise ile ilgili sosyal medyada ortaya atılabilecek dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemeleri, gelişmeleri resmi kanallardan takip etmeleri büyük önem taşımaktadır"

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Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı
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