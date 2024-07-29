Altun: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef alarak savaş suçlarınızı kamufle edemezsiniz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, soykırımcı İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi.

Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hayatını adaletsizlik ve zulümle mücadeleye adamıştır. Her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olmuştur. Azimle, kararlılıkla ve vakur bir şekilde zalimlerin karşısına dikilmiştir. Onu tehdit etmeye cüret edenler, başlarına geleceklerden kendileri sorumludur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimsenin korkutabileceği ya da susturabileceği bir lider olmadığını söyleyen Altun, "İsrail hükümeti ve kabine üyeleri Filistin'de devam eden soykırımın aktif iştirakçileridir. Dünya kamuoyunun gözünde çoktan hüküm giymişlerdir. Uluslararası mahkemelerce mahkûm edilmeleri sadece bir zaman meselesidir. Yaptıkları yanlarına kalmayacaktır" açıklamasını yaptı.

"Netanyahu'yu utanmadan ve durmadan alkışlayanlar bölgemizi daha büyük bir kaosa sürüklemektedirler"

Fahrettin Altun sözlerine şöyle devam etti:

"Netanyahu hükümeti apaçık bir şekilde soykırım suçu işlemektedir. İsrail kabine üyeleri eylem ve söylemleriyle bu soykırımı sürdürme gayretindeler.

O yüzden eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşeceklerini anladıklarında saldırganlaşıyorlar.

İsrail hükümetinin destekçileri kendilerinden utanmalıdır. Söz konusu unsurlar yapılan etnik temizliği meşrulaştırmak ve kolaylaştırmak suretiyle İsrail’i en korkunç içgüdüleriyle hareket etmeye teşvik etmektedirler. Batı başkentlerinde Netanyahu'yu utanmadan ve durmadan alkışlayanlar bölgemizi daha büyük bir kaosa sürüklemektedirler.

İsrail'e mesajımız gayet açıktır: Kalıcı barış ve güvenlik istiyorsanız soykırımı durdurun ve Filistin'in egemenliğini kabul edin. İsrail’i yönetenler bölgemizi daimi bir savaşa mahkûm etmektedir. Kamuoyunu manipüle ederek bu gerçeği örtbas etme girişimleri işe yaramayacaktır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak savaş suçlarınızı kamufle edemezsiniz.

Türkiye, kendisini bölgede barış ve istikrarı sağlamaya adamış ciddi ve sorumluluk sahibi bir devlettir. Ne var ki, sabrımızı sınayacak kadar gözü dönmüş olanlar süratle ve kararlılıkla cevabını alacaktır. Türkiye olarak Filistin meselesinde bir ve beraberiz, kimsenin bize ders vermeye ya da tehdit etmeye cüret etmesine izin vermeyeceğiz"