Altınok, Keçiören'de Nevruz Bayramı kutlamalarına katıldı

Keçiören Belediyesince, Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Altınok, Nevruz Bayramı'nın Afganistan, İran ve Türk coğrafyalarında uzun yıllardır kutlandığını söyledi.

Ramazan ayının başta Filistin halkı olmak üzere tüm mazlum milletlerin kurtuluşuna vesile olmasını dileyen Altınok, tüm dost ve kardeş milletlerin Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Kutlamalara katılan ülkelerin diplomatlarının da konuşma yaptığı programda, Altınok'a, Türk Dünyası Mühendis ve Mimarlar Birliği Genel Sekreteri İlyas Demirci tarafından "Kızıl Elma Türk Dünyası Şehircilik Özel Ödülü" takdim edildi, Altınok, diplomatlarla beraber yumurta tokuşturdu.

Programda, dans ve müzik gösterileri sergilendi, yakılan ateşin üzerinden atlanarak Nevruz geleneği yerine getirildi.

[Fotoğraf: AA]

Altınok, "Nevruz" sergisinin açılışında konuştu

Altınok, Estergon Kalesi'nde Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin hazırladığı "Nevruz" sergisinin açılışına katıldı.

Sergi açılışında yaptığı konuşmada Nevruz Bayramı'nı kutlayan Altınok, nevruzun bereket, sevgi ve barışın sembolü olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Altınok, şunları kaydetti:

"Ankara birçok şeyin başkenti olacak, sanatın, kültürün de başkenti olacak. Sanatta, kültürde, sporda Ankara üretir, İstanbul tüketir ama maalesef Ankara artık üretemiyor. Büyükşehir Belediyesinin, Cumhuriyet'imizin 100. yılına dair bir tane tuğlası yok. Konser var ama sanatçılar Ankara'dan değil, İstanbul'dan geldi, Ankara'nın parası İstanbul'a gitti. Devlet gibi bütçeyle maalesef Ankara Büyükşehir Belediyesi sanatta yok, kültürde yok, trafik problem, ulaşım problem. Altınok'ta eser de proje de çok. Birileri de 'Benden bir şey beklemeyin'..., bekleyenlerden Altınok'a destek."

Sergiye katılan sanatçılara katılım belgesi veren Altınok, daha sonra serginin açılışını yaparak hayırlı olmasını diledi.

Açılışın ardından Estergon Kalesi'ndeki iftar programına geçen Altınok, buradaki konuşmasında, "31 Mart'ta Ankara'mızın gözü aydın olsun, karanlık Ankara'yı 31 Mart'ta hep birlikte aydınlatacağız" dedi.