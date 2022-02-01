Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 23:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
ALO 199'a 'En İyi Çağrı Merkezi' ödülü
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü çağrı merkezi ALO 199, 80'den fazla ülkeden 2 bin çağrı merkezinin katıldığı Dünya Çağrı Merkezleri Yarışması dünya finallerinde, "En İyi Çağrı Merkezi" kategorisinde birinci oldu.
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "80'den fazla ülkeden 2 bin çağrı merkezinin katıldığı Dünya Çağrı Merkezleri (CCW) yarışması dünya finallerinde, ALO 199, En İyi Çağrı Merkezi kategorisinde dünya birincisi seçildi." ifadesi kullanıldı.
ALO 199'a— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) February 1, 2022
EN İYİ ÇAĞRI MERKEZİ ÖDÜLÜ
80'den fazla ülkeden 2000 çağrı merkezinin katıldığı Dünya Çağrı Merkezleri (CCW) yarışması dünya finallerinde ALO 199, En İyi Çağrı Merkezi kategorisinde Dünya 1.'si seçildi
@TCNufus pic.twitter.com/35Q5nW51LN
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Nüfus
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