İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "80'den fazla ülkeden 2 bin çağrı merkezinin katıldığı Dünya Çağrı Merkezleri (CCW) yarışması dünya finallerinde, ALO 199, En İyi Çağrı Merkezi kategorisinde dünya birincisi seçildi." ifadesi kullanıldı.

ALO 199'a

EN İYİ ÇAĞRI MERKEZİ ÖDÜLÜ



80'den fazla ülkeden 2000 çağrı merkezinin katıldığı Dünya Çağrı Merkezleri (CCW) yarışması dünya finallerinde ALO 199, En İyi Çağrı Merkezi kategorisinde Dünya 1.'si seçildi



@TCNufus pic.twitter.com/35Q5nW51LN — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) February 1, 2022