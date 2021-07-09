Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Devlet Nişanı verildi.

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Devlet Nişanı, Ankara Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilen törenle takdim edildi.

Törene katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki iş birliğinin önemine dikkati çekti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu kendisine destek verenlere teşekkür ederek, iş birliğinin önemini vurguladı:

“Bu iki büyük ekonominin hem yatırım hem de ekonomik anlamda önemli ilişkileri var. Bu başarıda Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği önemlidir. Her iki lider de iki ülkenin iş dünyalarının işlerini geliştirmeleri için katkı sunmaktadır.”

[Fotoğraf: AA]

"Sizin gibi insanlara bu nişanı vererek onurlandırmak istiyoruz"

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ise Devlet Nişanı ile olağanüstü hizmetlerde bulunanları onurlandırdıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

“Görevlerine hayatlarını adayan ve özel hayatlarıyla iş hayatları iç içe geçen, görevlerinde adanmışlıklarıyla parlayan sizin gibi insanlara bu nişanı vererek onurlandırmak istiyoruz."

"Almanlar ile barış ve kalkınma projeleri gerçekleştiriyoruz"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı da iki ülke arasındaki köklü ilişkilere dikkati çekerek, "Dünyanın zor coğrafyalarında Türkler ve Almanlar birlikte çalıştığı zaman önemli barış, istikrar ve kalkınma projelerini gerçekleştirme fırsatı buluyorlar" dedi.