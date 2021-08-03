Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 23:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ali Erbaş: Gün dayanışma günüdür, birlikte başaracağız
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet mensuplarının yangın bölgelerinde yaraları sarmaya çalıştığını belirtti.
Erbaş, Twitter hesabından, Diyanet mensuplarının orman yangınlarının yaşandığı bölgelerdeki yardım faaliyetlerini gösteren fotoğrafları paylaştı.
Ali Erbaş, paylaşımında, "Diyanet mensuplarımız, Milli Mücadele'de olduğu gibi vatanımızın ve milletimizin en sıkıntılı zamanlarında zorluklarla hep mücadele etmeye ve yaraları sarmaya çalışmaktadır. Gün dayanışma günüdür. Birlikte başaracağız inşallah" ifadelerini kullandı.
Diyanet mensuplarımız Milli Mücadele’de olduğu gibi vatanımızın ve milletimizin en sıkıntılı zamanlarında zorluklarla hep mücadele etmeye ve yaraları sarmaya çalışmaktadır. Gün dayanışma günüdür. Birlikte başaracağız inşallah. pic.twitter.com/QIcOdV1AlY— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) August 3, 2021
Etiketler: Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığı Orman Yangını
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