Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı.

"Tüm imkanlarımızla birlikte seferberlik halinde mücadele ediyoruz" diyen Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da bugüne kadar 19 noktada yangın başladığını, 14 noktada ise kontrol altına alındığını söyledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bugünkü müdahaleyle Manavgat'taki kritik bölgelere yangının sıçraması engellendi. Antalya'da 6 bin 524 personel, 8 uçak, 2 İHA, 30 helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinesi ve 172 itfaiye aracı ile toplam 1841 araç müdahale ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yarın Ukrayna’dan 4 tane daha yangın söndürme helikopteri gelecek. Bu helikopterlerin bir avantajı da akşam saatlerinde de yangına müdahale edebilecek. Tüm imkanlarımızla yangınla mücadelemizi sürdürüyoruz.https://t.co/HlcP2rYcrl pic.twitter.com/nPO3xK5G3I — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 3, 2021

Bize gelen yardım tekliflerini reddetmemiz söz konusu değil. Ukrayna'dan 4 uçak daha gelecek. Bu helikopterlerin bir avantajı da akşam saatlerinde de yangına müdahale edebilecek. Tüm imkanlarımızla yangınla mücadelemizi sürdürüyoruz.

Hiçbir zaman bize gelen teklifleri sırf gurur ya da kibir olsun diye reddetmemiz söz konusu değil. Ormanlarımız yanıyor, şehirlerimiz yanıyor. Farklı ülkelerden gelen teklifleri titizlikle değerlendirdik.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Hiçbir zaman bize gelen teklifleri sırf gurur ya da kibir olsun diye reddetmemiz söz konusu değil. Ormanlarımız yanıyor, şehirlerimiz yanıyor. Farklı ülkelerden gelen teklifleri titizlikle değerlendirdik.https://t.co/HlcP2rYcrl pic.twitter.com/SK8DojLUl8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 3, 2021

[Fotoğraf: AA ]

Kurum: Yangından etkilenen bölgelerimizi imara açmadık, açmayacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çalışmaların yangın bölgesinde yoğun şekilde sürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz yeşil vatanımızı korumak için canlarını ortaya koydu. Yapı hasarlarını tespit etmek için 300 kişilik ekibimiz çalışıyor. 2 mahallemiz dışında tüm mahallelerimize içme suyu verdik.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Yapı hasarlarına ilişkin 300 kişilik ekibimizle tüm Manavgat’ta hasar tespit çalışmaları yaptık. 3 mahalle haricinde elektrik vermediğimiz hiçbir alanımız yok. 2 mahallemiz dışında tüm mahallelerimize içme suyu verilmiş durumda. pic.twitter.com/K2JZOpXgbh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 3, 2021

Antalya'da zarar gören hayvanlarımıza ilişkin 70 veteriner hekimimiz, 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Sit alanını, çevre koruma bölgesi ve orman alanını imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da ne Muğla'da ne Marmaris'te ne de Bodrum'da imara açmayacağız. Yangından etkilenen bölgelerimizi imara açmadık, açmayacağız.

Konutlarımızı kendi yerlerine yapacağız. Bu konutlarımız hiçbir şekilde özel çevre koruma bölgelerine, doğal sit alanlarına veya orman alanlarına yapılmayacak. Bunun altını çizerek ifade etmek istiyorum."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Konutlarımızı kendi yerlerine yapacağız. Bu konutlarımız hiçbir şekilde özel çevre koruma bölgelerine, doğal sit alanlarına veya orman alanlarına yapılmayacak. Bunun altını çizerek ifade etmek istiyorum. https://t.co/HlcP2rYcrl pic.twitter.com/Q1DXaNInlu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 3, 2021

"Milletin, devletine güveni tamdır, bundan rahatsız olan odaklar var"

Bakan Kurum, yangından etkilenen bölgelerde, en geç gelecek yaz aylarına kadar toplam 1037 konutu hızlı bir şekilde inşa edeceklerini belirterek, "Antalya'ya toplam 47,5 milyon lira ödenek gönderildi, zarar tespitleri çerçevesinde de 912 ailemize 12 milyon 200 bin lira yardım yapıldı. 1037 konutumuzu kısa sürede Antalya'da yapıp teslim edeceğiz" dedi.

Kurum, "Milletin, devletine güveni tamdır. İşte bundan rahatsız olan odaklar var. Onlar varsın olmaya devam etsinler" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise yangının yerleşim yerleriyle ve diğer ormanlarla bağını koparmak için de yeni yollar açtıklarını söyledi:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Bir taraftan yangının yerleşim yerleriyle ve diğer ormanlarla bağını koparmak için de yeni yollar açıyoruz, yeni boşluklar bırakıp yangının oralarda bitirilmesi için de çok büyük bir gayret var.https://t.co/9WawzNiCzF pic.twitter.com/xAUQWRHWDL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 3, 2021

"Bir taraftan yangının yerleşim yerleriyle ve diğer ormanlarla bağını koparmak için de yeni yollar açıyoruz, yeni boşluklar bırakıp yangının oralarda bitirilmesi için de çok büyük bir gayret var."