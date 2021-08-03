Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 23:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal Lavrentyev ile görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Türkiye'yi ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Suriye’ye ilişkin son gelişmeler, sahadaki durum, Anayasa Komitesinin faaliyetleri ve mültecilerin dönüşü konularının ele alındığı açıklandı.
Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal, ülkemizi ziyaret eden Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyetle biraraya gelmiştir. pic.twitter.com/ZzVdvFssn7— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 3, 2021
Görüşmede Libya’daki güncel gelişmeler ve siyasi süreç hakkında istişarelerde bulunuldu.
Etiketler: Rusya Suriye Türkiye- Rusya İlişkileri
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