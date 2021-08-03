Haber Giriş: 3 Ağustos 2021 Salı 22:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, Radev’e yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma ve destek dolayısıyla teşekkür etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefonda görüştü.
Görüşmede, yangınla mücadelede iş birliği ve iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev’e, yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma ve destek dolayısıyla teşekkür etti.
Etiketler: Son Dakika Recep Tayyip Erdoğan Bulgaristan Orman Yangını
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