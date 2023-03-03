Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma 03:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akşener'in milletvekilleriyle toplantısı sona erdi
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü altılı masa toplantısının ardından milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle yaptığı toplantı sona erdi.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de toplantı sonrası partisinin milletvekilleri, Divan Başkanlığı üyeleri ve başdanışmanları ile buluştu.
Akşener'in kurmaylarıyla yaptığı toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Akşener toplantının ardından açıklama yapmadı.
İyi Parti lideri bugün 14'te Genel İdare Kurulu üyeleri, 17'de de il başkanlarıyla da görüşecek.
Diğer parti genel başkanlarının da yetkili kurullarıyla değerlendirmelerde bulunmaları bekleniyor.
Etiketler: İyi Parti Meral Akşener
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