Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor, rekor üstüne rekor kırıyor. Türkiye'nin bölgede en güçlü ülkelerden biri olmasına büyük katkı sağlıyor.

Türkiye, insansız hava araçlarında dünyanın en önemli aktörlerinden.

Geliştirilen teknolojilerle bu alanda önemli mesafeler kat edildi.

Taarruzi insansız hava aracı Bayraktar AKINCI'dan bir rekor haberi geldi.

Test uçuşunda 45 bin 118 feet yüksekliğe çıktı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın 45 bin 118 feet ile yeni bir irtifa rekoru kırdığını duyurdu.

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Hayat sırrının suyunu bulutların zirvesinde ararken.#AKINCI kendine ait olan milli havacılık irtifa rekorunu tekrar kırdı: 45.118 ft#AKINCI broke its own previous record again for an altitude acheived by a native-made aircraft in Türkiye:



