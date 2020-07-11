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Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Getty]
Akdeniz'de, Girit Adası açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.32'de Girit Adası'nın güneybatısı açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 5,55 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesine 408 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Etiketler: girit adası deprem akdeniz deprem afad depremSon Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 02:59
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