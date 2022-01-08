Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Dr. Sadık Ahmet'i Anma Programı'nda konuştu.

Batı Trakya Türkleri'nin mücadelesine değinen Akar şöyle konuştu:

"Türkiye olarak uluslararası hukuk ve evrensel insan hakları çerçevesinde Batı Trakyalı Türklerin haklarını savunmaya, onların kimliğini inkar eden politikalar karşısında güçlü bir şekilde durmaya devam edeceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın."

"Adeta kuzu postuna bürünerek mağdur ülke imajı vermeye çalışmakta"

Yunanistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine sığınarak saldırgan eylemlerini örtbas etme çabasında olduğunu belirten Akar şu ifadeleri kullandı:

"Tüm iyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan her türlü gerçeği çarpıtarak ve adeta kuzu postuna bürünerek mağdur bir ülke olduğu imajını vermeye AB üyeliğine sığınarak hukuk dışı ve saldırgan eylemlerini örtbas etmeye, suni bir tehdit algısı oluşturarak ittifak içinde ittifak kurmaya çalışmakta, Türkiye ile olan sorunları Türkiye-AB, Türkiye-ABD veya Türkiye-NATO sorunu haline getirmek için de çabalamaktadır, gayret göstermektedir."

"Yunanistan Doğu Akdeniz'de akıl dışı iddialarını sürdürüyor"

Adalar sorununa da değinen Akar, Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalara aykırı şekilde en az 16 adayı çeşitli tatbikatlara dahil ettiğini şu sözlerle aktardı:

"Egemenliği antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada adacık ve kayalıklar üzerinde de egemenlik iddia etmekte, hatta bu adaların bazılarını satışa çıkarmaktadır. Yunanistan Doğu Akdeniz'de de akıl ve hukuk dışı iddialarını sürdürmektedir."

