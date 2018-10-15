AK Parti'nin tantuni ustası milletvekili

Babası vefat edince çalışmak zorunda kalan ve çıraklıkla başlayan serüveninde yıllar içerisinde işveren olan AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, haftanın yarısında memleketi Mersin’de tantuni tezgahının başında, diğer yarısında da iki dönemdir görev yaptığı Meclis’te görev yapıyor.

Esnaflıkla siyasetin aynı olduğunu dile getiren Özkan, esnaflıktan, ticaretten gelen bir insanın siyasette asla zorluk çekmeyeceğini söyledi.

“Siyasi görüşü ne olursa olsun gelene ilgi alaka gösteriyordum”

İş yerine gelen insanlarla ilgilendiğini ifade eden Özkan, “Kim olursa olsun 7'den 70'e kadar... Yöresi, kültürü, mezhebi, siyasi görüşü ne olursa olsun gelene ilgi alaka gösteriyordum. Şimdi siyasetçi oldum yine aynı şekilde. Zorluk çekmedik.” dedi.

Milletvekili Özkan, Meclis çalışmaları sona erince, memleketinin yolunu tutuyor. Özkan, “Haftanın dört günü sahada olarak ve vatandaşlarımızla iç içe iyi gününde kötü gününde onların sorunlarını dinleyerek çözüm noktasında elimizden geleni yapıyoruz.” İfadelerini kullandı.

Gençlere “geldiğiniz yeri unutmayın” diyen Özkan, hedefinizi iyi belirleyin o yolda çok çalışın tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: TRT Haber