Teklifte, kurumlar vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için yüzde 23 oranında uygulanması istendi.

Teklif, hastalık ve analık sigortasından ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 ayın dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılmasını da içeriyor.

Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde çalışanların nisan ve mayıs aylarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp nisan ve mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1500 lira ödeme yapılması istendi.

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