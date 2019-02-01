AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP ile ortak miting konusunda açıklama yaptı.

İstanbul ve Ankara’da özellikle ortak miting yapma arzusu olduğunu dile getiren Çelik, “Her iki genel başkanın takdirinde olan bir konu. Bunun daha güçlü bir mesaj vereceği şeklinde bir değerlendirmemiz var.” dedi.

“CHP ile HDP arasında bir ittifak olduğu açık”

HDP’nin üç büyükşehirde aday göstermemesine de değinen Çelik, “CHP ile HDP arasında bir ittifak olduğu açık. En dikkat çekici olan şu, partililik kimliğinin yöneticiler düzeyinde nasıl kalmadığını gösteriyor bu. O ittifaklardan bir şey çıkacağını düşünmüyorum. İttifak yaparken kendi içindeki politikalar konusunda entegre değiller." dedi.

“Biz asıl hayal kırıklığına uğruyoruz”

Çelik, Venezuela’daki olaylara karşı Türkiye’nin tavrına ilişkin ABD’deki açıklamalar konusunda, “İsimsiz olarak haberler çıkıyor. Kulis haberleri. Biz bunlara tebellüğ etmeyiz. Biz bu mesajı almayız. Biz asıl hayal kırıklığına uğruyoruz. Dünyanın her tarafında demokrasi diyeceksiniz ve demokrasi için bu kadar, NATO içerisinde-başka alanlarda-beraber bedel ödeyeceksiniz, bir başka ülkeye geçici devlet başkanı atacaksınız." ifadelerini kullandı.

“Saygın ve uluslararası bir soruşturma açılmalıdır”

Kaşıkçı cinayeti konusunda uluslararası soruşturma açılması yönünde gayret yürüttüklerini ve bütün dünyayı da buna davet ettiklerini belirten Çelik, “Saygın ve uluslararası bir soruşturma açılmalıdır ve bu soruşturma neticesine de herkes saygı duymalıdır.” diye konuştu.

Çelik, "Vatandaşlarımız 'Hükümet IMF ile anlaştı' gibi bir haber gördüklerinde doğrudan bir yalan haber olduğuna hükmedebilirler" dedi.

Kaynak: AA