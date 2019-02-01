Ekonomi
Hazine Bakanlığı: IMF'nin gündeme gelmesi algı operasyonudur
01 Şubat 2019 Cuma 13:48 - Son Güncelleme 01 Şubat 2019 Cuma 14:00
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "IMF konusunun gündeme getirilmesinin hiçbir tutarlılığının olmadığı, amacı belli bir algı operasyonu olduğu çok açıktır" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığından, "IMF konusunun gündeme getirilmesinin hiçbir tutarlılığının olmadığı, amacı belli bir algı operasyonu olduğu çok açıktır. Türkiye ekonomisi hiçbir dış yardım ya da desteğe ihtiyaç duymadan yaşadığı spekülatif süreci atlatmıştır" açıklaması yapıldı.
Kaynak: AA
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