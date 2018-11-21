AK Parti'den Beştepe'deki zirve sonrası açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sonrası açıklama yaptı, görüşme hakkında bilgi verdi.

Sözcü Çelik "Önemli ve verimli bir görüşme yapıldı. Son derece olumlu, memnuniyet verici noktadayız. Yerel seçimlere iş birliğine dönük önemli bir aşamaya geldik." diye konuştu.

#SONDAKİKA

[Beştepe'de ittifak zirvesi] AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yerel seçimlerde işbirliğine dönük önemli bir aşamaya geldik.https://t.co/Rpcze1Fp4e pic.twitter.com/po8UFumiEF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Kasım 2018

Çelik, Genel Başkan Yardımcı bir araya gelerek, rapor sunacaklarını ardından Genel Başkanların tekrar bir araya geleceğini söyledi.

Çelik, Yerel seçimlere yönelik olarak "Cumartesi, Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki tanıtım toplantısında Ankara, İstanbul, İzmir dahil yaklaşık 40 yerdeki adayları ilan edeceğiz" dedi.

[Beştepe'de ittifak zirvesi] AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumartesi, Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki tanıtım toplantısında Ankara, İstanbul, İzmir dahil yaklaşık 40 yerdeki adayları ilan edeceğizhttps://t.co/Rpcze1Fp4e pic.twitter.com/1j4XRl6wFs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Kasım 2018

Kaynak: TRT Haber, AA