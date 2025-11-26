AK Parti'den 81 ilde üye sayısını artırmak için yeni çalışma

AK Parti Teşkilat Başkanlığı mevcut üye sayısını yükseltmek amacıyla yeni bir çalışma başlattı.

Bu çerçevede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'na katılan bakanlar ve MKYK üyelerine 5'er üyelik formu dağıtarak, 81 il için ayrı ayrı belirledikleri hedef üye sayısına ulaşılması konusuna dikkati çekti.

Öte yandan, AK Parti Teşkilat Başkanlığınca, milletle birebir temas kurmak ve vatandaşların talep ile önerilerini yerinde dinlemek amacıyla yürütülen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları 25 Ekim itibarıyla tamamlandı. Program kapsamında vatandaşlara 6 parametreye göre oluşturulan sorular yöneltildi.

Bu sorulara vatandaşların verdiği cevaplar neticesinde ortaya çıkan sonuçlar, bir rapor haline getirilerek AK Parti Teşkilat Başkanı Büyükgümüş tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.

Büyükgümüş'ün AK Parti Teşkilat Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından partinin il, ilçe ve mahalle düzeyindeki çalışmalarını gözden geçirmek, kademeler arasındaki çalışma ve işbirliğini sağlamak amacıyla düzenlenen Danışma Meclisi Toplantıları da hız kazandı.

Parti yönetiminden isimlerin katılımıyla gerçekleşen Danışma Meclisi Toplantıları ayda bir yapılmaya başlandı.