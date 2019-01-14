Siyasi partilerin ana gündem maddesi yerel seçimler. Aday belirleme sürecinde artık sona yaklaşıldı.

AK Parti'de ilçe adayları açıklanmaya devam ediyor. 27 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın ilçe adaylarını açıklayacak. Böylece tüm ilçelerdeki adaylar da netleşmiş olacak.

Seçim manifestosu 31 Ocak'ta

Sonrasında gözler 31 Ocak'ta Ankara'ya çevrilecek. AK Parti'nin 10 ana başlıktan oluşan manifestosu ilan edilecek. Tüm adaylar tanıtılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 50'den fazla ilde miting yapacak

Seçim kampanyası ise 1 Şubat'ta başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50'nin üzerinde ilde miting yapacak.

AK Parti bu seçimde bir ilke de imza atacak. Gürültü ve görüntü kirliliğine yol açmayan çevreci bir kampanya yürütülecek.

Kaynak: TRT Haber