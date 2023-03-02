2023 seçimleri yaklaşırken siyasi partiler de çalışmalarını sürdürüyor. AK Parti'de seçim çalışmalarını yürütecek Seçim İşleri Başkanlığı'na yeni atamalar yapıldı.

Başkan yardımcılığına 6 yeni daha isim getirildi.

AK Partide Seçim İşleri Başkanlığını, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yürütüyor. Yavuz, seçim döneminde en yoğun çalışacak başkanlıklardan biri olan Seçim İşleri Başkanlığı'nda 6 yeni isimle çalışacak.

Hakan Çavuşoğlu, Recep Özel, Mahmut Atilla Kaya, İshak Gazel, Oğuzhan Kaya ve Mehmet Ali Özkan, seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürütecek.

AK Parti'de Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini daha önce 9 isim yürütüyordu.

Bu alanda yeni atanan 6 isimle birlikte 15 başkan yardımcısı görev alacak.