Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 00:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mehmetçik deprem bölgesinde devriye görevini sürdürüyor
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deprem bölgesindeki illerde asayişe destek için devriye görevine devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesindeki illerimizde devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak asayişe destek için devriye görevlerimiz sürüyor. Yaralarımız sarılıyor." ifadesi kullanıldı.
Son Haberler
- 00:56
- 00:47
- 00:34
- 00:26
- 00:30
Sıradaki Haber
Sağlıkçılar, ulaşılması güç, zorlu bölgelere giderek depremzedeleri tedavi ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz