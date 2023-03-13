AK Parti'de milletvekilliği aday adaylığı başvuru sürecine geçildi. Başvuru için AFAD'a bağışta bulunulması gerekiyor.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sürece dair detayları paylaştı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak seçim çerçevesinde istifa etmesi gerekenlere, 16 Mart Perşembe günü saat 17.00'ye süre tanıdığını anımsatan Yavuz, seçimlerin yenilenmesi kararının ardından, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun toplanıp bazı kararlar aldığını söyledi.

Bu doğrultuda aday usul ve esaslarını belirlediklerini aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Aday usul ve esasları kapsamında, müracaatların il başkanlıkları ve genel merkez nezdinde alınması kararı verildi. Aday müracaatlarının 16 Mart Perşembe günü saat 21.00'e kadar devam edeceğini karara bağladık. Başvuru aidatının bu dönem alınmayacağını Sayın Cumhurbaşkanı'mız seçim yenileme kararı verirken açıklamıştı. Başvuru aidatının bu dönem alınmamasına ve bunun yerine deprem bölgesi hesapları kapsamında AFAD'a bağış şeklinde bunun ödenmesine karar verdik. Bağış yapılmak suretiyle hiçbir aidat almadan bu süreci geçireceğiz. Bağışlar da yetişkinler için 20 bin lira, kadın ve genç adaylarımız için 10 bin lira, engelli adaylarımız için de 5 bin lira şeklinde olacak. Daha önceki yıllarda da hep böyle olmuştur. Buna özellikle dikkat ettik bu dönemde de. Her dönem işi nasıl yürüttüysek ve hangi oranları kullandıysak, bu dönemde bu ve benzeri bütün konularda aynı şeyi yaptık. Yani her dönem en yüksek aidatın yarısı kadar kadın ve genç adaylardan alıryorduk, onların da yarısı kadar engelli adaylardan alıyorduk. O oran değişmedi."

Yavuz, bu bağışların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından yapılmış olmasını karara bağladıklarını dile getirdi.

"3 bin ton kağıt israfı önlenmiş olacak"

Bu dönem aday müracaatlarını elektronik ortamda alacaklarını belirten Yavuz, elektronik ortamda müracaat almaya, ilk kez geçen dönem, mahalli idareler seçimlerinde başladıklarını, bu sefer milletvekili seçiminde de bunu uygulayacaklarını söyledi.

Böylece en başta 3 bin ton kağıt israfını önlemiş olacaklarının altını çizen Yavuz, "Anlık raporlama, değerlendirme gibi avantajları olacak bu sistemin. Yine bu sistem sayesinde dosya zamanında girilmedi, saati geçti, kenarda unutuldu gibi hiçbir soruya muhatap olmayacağız." diye konuştu.

Yavuz, her aday adayından 6 maddelik "milletvekili taahhütnamesi" alacaklarını belirterek, bu taahhütnamenin, geçmiş dönemki taahhütnamelere göre kapsamının daha geniş olduğunu kaydetti.

Teşkilat temayül yoklamasının usul ve esaslarını da belirlediklerini aktaran Yavuz, "Bu kapsamda 'e-temayül' şeklinde yapacağımız teşkilat temayül yoklamasını, bütün Türkiye'de tek günde, 19 Mart itibarıyla saat 10.00-17.00 arasında yapmış olacağız." dedi.