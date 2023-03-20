AK Parti ve MHP'de seçim hazırlıkları, milletvekili aday adaylığı başvuru süreçleri ile devam ediyor.

AK Parti'de aday adayları ön başvurularını internet ortamında yapabiliyor. Daha sonra genel merkez ve il başkanlıklarına giden adaylar, 6 maddelik taahhütnameyi imzalayarak süreci tamamlıyor.

AK Parti'ye adaylık ücreti AFAD'a bağışlanıyor

20 bin liralık aday adaylığı ücreti AFAD'a bağışlanıyor. Bu tutar, kadın ve gençler için 10 bin, engelliler için ise 5 bin lira.

Adayların belirlenmesi yönelik temayül yoklaması 25 Mart'ta gerçekleştirilecek.

MHP'de aday adaylığı ücreti 3 bin lira

MHP'de de aday adaylığı başvuruları 6'ncı gününde sürüyor. Aday adayı olmak isteyenler internet sitesinden ön başvuruda bulunabiliyor. Sonrasında talep edilen belgeler genel merkezdeki kayıt masalarına teslim ediliyor.

Aday adayları 3 bin lira başvuru ücreti yatırıyor. Yüzde 40 veya üstü engelli kişilerden ücret alınmıyor.

MHP'nin aday listeleri merkezi yoklama ile belirlenecek. Bunun için kurulan Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit komisyonu çalışmalarına başladı.

MHP'de başvurular yarın sona eriyor

Aday adaylık başvurularının hukuki ve parti ilkeleri bakımından incelemesi yapılıyor. Çalışmaların sonuçları Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye sunulacak. MHP'de aday adaylığı için başvuru süreci yarın sona erecek.