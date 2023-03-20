Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan paylaşımda, "Şanlıurfa'da sel felaketinden etkilenen vatandaşımız Hüseyin Kaş'a 2'nci Ordu Komutanlığı tarafından gönderilen akülü tekerlekli sandalye teslim edildi. 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile vatandaşımız da telefonda görüştü" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, sel felaketinden etkilenen Kaş'ın, Orgeneral Gürak'a akülü sandalye için teşekkür ettiği ve kendisini Şanlıurfa'daki engelliler derneğine kahve içmeye davet ettiği anlar yer aldı.