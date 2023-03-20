Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 05:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Geçici işçilere kadro düzenlemesinde sona yaklaşıldı
Geçici işçilere kadro düzenlemesinde süreç devam ediyor. Düzenlemeyle çalışma sürelerinin uzatılması ve sosyal imkanların iyileştirilmesi hedefleniyor.
Çalışmalar hızlandı, düzenleme Meclis'e gönderildi. Geçici işçilere kadro çalışması tamamlanmak üzere.
Düzenleme 53 bin kişiyi kapsıyor
Çalışma yaklaşık 53 bin kişiyi ilgilendiriyor.
Geçici işçilerin çalışma süreleri 5 ay 29 gün ile 9 ay 29 gün arasında değişiyor.
Geçici işçiler, Devlet Demiryolları, Orman Genel Müdürlüğü, şeker fabrikaları, belediyeler ve benzeri kurumlarda görev yapıyor.
Detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek
Düzenlemede geçici işçilerin çalışma süreleri üzerinde duruluyor.
Kadrolu işçi olarak çalışması hedefleniyor. Yapılan çalışmalarda geçici işçilerin sosyal haklarında da iyileştirme olması bekleniyor.
Düzenlemeyle ilgili detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.
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