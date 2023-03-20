Yüksek Seçim Kurulu'nca, 14 Mayıs seçimlerinde "Yurt dışında kullanılacak seçim malzemelerinin mahalline gönderilmesi, kullanılan oy pusulalarının yurt dışı ilçe seçim kuruluna ulaştırılması, kargo işlemleri ve süreci ile sınır ülkelerden diplomatik kurye aracılığıyla getirilecek malzemelerin tesliminin usul ve esaslarına dair" genelge yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, oy pusulalarının yurt dışına gönderilmesi ile yurt dışından gelen torbaların teslim alınması ile mühürlerin açılma işlemlerinin, "Arnavutköy 4'üncü Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu" tarafından yapılacağı belirtildi.

YSK tarafından yayımlanan diğer bir genelgede, seçim sonuçlarının siyasi partiler tarafından izlenebilmesi ve saklanabilmesi için oluşturulan "Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi"nin usul ve esasları da duyuruldu.

Genelgede, siyasi partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarının bu sistemden faydalanabilmeleri için sistem altyapılarını oluşturmaları ve talepte bulunmaları gerektiği belirtildi.